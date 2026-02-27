Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कंगना शर्मा ने पार की बोल्डनेस की हदें, इंटरनेट पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज

Advertiesment
Kangana Sharma hot photos
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (13:36 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (13:40 IST)
google-news
एक्ट्रेस कंगना शर्मा अपने बोल्ड फैशन सेंश के लिए जानती जाती हैं। वह अपनी हॉट अदाओं से अक्सर इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। कंगना ने एक बार फिर बोल्डनेस की हदें पार कर दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के दिल की धड़कने बढ़ गई है।
 
webdunia
तस्वीरों में कंगना शर्मा येलो कलर की बेहद रिवीलिंग ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। कंगना की बिकिनी टॉप डोरियों से टिकी दिख रही हैं। वहीं इसके साथ उन्होंने थाई हाई स्लिट कट स्कर्ट पहने हुई है। 
 
webdunia
अपने ग्लैमरस लुक को कंप्लीट करने के लिए कंगना ने इसके साथ ब्लैक शिमरी जैकेट स्टाइल की है, जो उनके आउटफिट में परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट और एलिगेंस जोड़ रही है। उन्होंने अपने आउटफिट्स को इस तरह कैरी किया है जो उनके टोन्ड फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट कर रहा है। 
 
webdunia
ड्यूई बेस के साथ सटल आईशैडो और परफेक्ट लिप शेड ने कंगना के चेहरे की चमक बढ़ा दी है। इसके साथ ही बालों का स्टाइलिश बन बनाकर उन्होंने अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में कंगना एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं।  
 
webdunia
कंगना शर्मा का यह लेटेस्ट फोटोशूट एक बार फिर साबित करता है कि वह बोल्ड फैशन को पूरे आत्मविश्वास के साथ कैरी करना जानती हैं और हर बार अपने स्टाइल से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं।
 
webdunia
कंगना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उन्हें सबसे बड़ी पहचान साल 2016 में आई फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' से मिली। इसके अलावा उन्होंने 'राम रतन' जैसी फिल्मों और कई हिट म्यूजिक वीडियो में काम किया है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अली अब्बास जफर को मिला नया रोमांटिक हीरो, यशराज की अगली फिल्म में अहान पांडे की एंट्री

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels