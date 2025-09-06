ganesh chaturthi

कांतारा: चैप्टर 1 का काउंटडाउन हुआ शुरू, मेकर्स ने शेयर की फिल्म की दमदार झलक

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (14:02 IST)
होम्बले फिल्म्स की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक मानी जा रही है। कांतारा जो साल 2022 में आई थी, वह साल की सबसे सफल फिल्म बनने के साथ बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट बन गई। 
 
अब दर्शक बेसब्री से इसके प्रीक्वल को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि 'कांतारा: चैप्टर 1' की रिलीज में अब बस 27 दिन बाकी हैं। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर 'कांतारा: चैप्टर 1' की एक झलक शेयर की है।
 
इस वीडियो में ऋषभ शेट्टी का इंटेंस अवतार देखने लायक है। इस पोस्ट के ज़रिए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज में बचे सिर्फ 27 दिनों का काउंटडाउन शुरू कर दिया है और साथ ही एक दिलचस्प अपडेट आने की तरफ भी इशारा किया है, #KantaraChapter1 के लिए सिर्फ 27 है बाकी। बीते समय की पवित्र गूंज 2 अक्टूबर 2025 को पूरी दुनिया में गूंजेगी।
 
होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। इसकी क्रिएटिव टीम की बात करें तो इसमें म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंगालन शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस फिल्म के विजुअल से लेकर इमोशनल नैरेटिव को खूबसूरती से आकर दिया है।
 
इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं। 
 
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है।

