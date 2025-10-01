Biodata Maker

'कांतारा: चैप्टर 1' का गाना रेबेल हुआ रिलीज, दिलजीत दोसांझ की दमदार आवाज ने लूटी महफिल

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (15:45 IST)
होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की 'कांताराः चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है। 2022 में कांतारा की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शक इसके प्रीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में ट्रेलर के आखिरकार सामने आने के बाद इसमें रोमांचक पल और दिल को छू लेने वाले विजुअल्स देखने को मिले। 
 
फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है, और उत्साह को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने अब फिल्म का एनर्जेटिक और थ्रिल से भरा गाना “रेबेल” भी रिलीज कर दिया है। दिलजीत दोसांझ की दमदार आवाज से सजा गाना 'रेबेल' कांतारा: चैप्टर 1 के हर पहलू को रोमांचक और प्रभावशाली बनाता है। 
 
यह गाना दर्शकों को कांतारा की भव्य और रोमांचक दुनिया में ले जाता है और गाने में खुद दिलजीत की मौजूदगी इसके पूरी एनर्जी को बढ़ा देती है। उनकी आवाज और मौजूदगी मिलकर गाने में एक अलग ही जादू पैदा करती है और फिल्म के रिलीज के लिए उत्साह को और बढ़ा रही है।

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया पर ‘Rebel’ सॉन्ग शेयर करते हुए लिखा, एक आवाज जो बग़ावत की गूंज सुनाए, एक बीट जो आपकी आत्मा को हिला दे। #KantaraChapter1 के #REBEL सॉन्ग में अब #DiljitDosanjh का जादू भी जुड़ गया है, जिसने इसे ओर भी खास बना दिया है!
 
webdunia
कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।
 
इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मेकर्स ने 'कांताराः चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं।
 
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी। फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है।

