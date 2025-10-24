Dharma Sangrah

करण जौहर ने 26 साल की उम्र में खोई वर्जिनिटी, कपूर फैमिली के एक सदस्य संग थे इंटीमेट रिलेशन, जाह्नवी हुईं शॉक्ड

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (15:19 IST)
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात करते हैं। हाल ही में करण जौहर ने 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' शो में पहुंचे। उनके साथ जाह्नवी कपूर भी मेहमान बनकर शो में पहुंचीं। 
 
शो में करण जौहर ने कई खुलासे किए। करण ने बताया कि उन्होंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। साथ ही बताया कि वह जाह्नवी कपूर के परिवार के एक सदस्य के साथ रोमांटिकली इंवॉल्व थे। करण का खुलासा सुनकर जाह्नवी शॉक्ड रह जाती हैं। 
 
शो के गेम सेगमेंट ट्रूथ एंड लाइ में करण को जाह्नवी ने करण को कहा, आपके बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई बताओ और एक झूठ बताओ, फिर हम अंदाजा लगाएंगे कौन सी बात सच है। 
 
इस पर करण जौहर कहते हैं, मैंने 26 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। मैं तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में रह चुका हूं। 
 
करण जौहर की बात सुनकर जाह्नवी कपूर हैरान परेशान हो जाती हैं। वहीं काजोल और ट्विंकल हंसने लगती हैं। इसके बाद करण बताते हैं कि उनकी कही पहली बात सच थी और दूसरी झूठ। यानी, करण ने कपूर फैमिली के किसी सदस्य को डेट नहीं किया है। 
 
करण कहते हैं, मैं उस पार्टी में देर से पहुंचा था और मैं आपके परिवार किसी सदस्य के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा हूं। हालांकि, मेरे मन में ये विचार कई बार आ चुका है।

