करण जौहर ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, बोले- वह पूरी तरह से अपनी सिनेमा के लिए जीते हैं

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (17:30 IST)
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर रिलीज़ होते ही दर्शकों के दिलों को इस कदर छू गया है कि इसकी फ्रेश वाइब, झन्नाटेदार केमिस्ट्री और फेस्टिव मूड की हर तरफ़ तारीफ हो रही है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान भी यही उत्साह साफ़ नजर आया, जहां कार्तिक आर्यन की इस क्रिसमस रिलीज़ को लेकर माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ था। 
 
इसी मौके पर फिल्ममेकर करण जौहर ने कार्तिक आर्यन की जमकर तारीफ की और उनकी मेहनत व सिनेमा के प्रति समर्पण को वाकई खास बताया। 
 
करण जौहर ने कहा, कार्तिक सिर्फ किसी फिल्म में एक्ट नहीं करते, वह पूरी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कार्तिक सिर्फ लीड एक्टर ही नहीं, बल्कि एक सहयोगी और कई बार सपोर्टिव प्रोड्यूसर की तरह भी फिल्म को बेहतर बनाने में जुटा रहते हैं।
 
एक निजी किस्सा साझा करते हुए करण जौहर ने कहा, मुझे सच में नहीं पता कार्तिक कब सोते हैं। रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे तक उसकी मिस्ड कॉल्स आती रही हैं। वह लगातार काम करते रहते हैं। करण के मुताबिक, कार्तिक की भागीदारी सिर्फ शूटिंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह म्यूज़िक सेशंस, एडिटिंग रूम और यहां तक कि मार्केटिंग डिस्कशन्स में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं।
 
इसके अलावा करण जौहर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कार्तिक का शांत और सहयोगी रवैया। उन्होंने कहा, वह हमेशा डायरेक्टर को पहले रखते हैं और फिल्म को हर चीज़ से ऊपर।
 
करण ने यह भी माना कि आज के दौर में इस तरह की कमिटमेंट बहुत कम देखने को मिलती है। कार्तिक को “कमाल का बंदा” बताते हुए करण ने यह भी कहा कि वह अपनी मेहनत, अनुशासन और सिनेमा के लिए सच्चे प्यार की वजह से मिलने वाली सफलता के पूरी तरह से हकदार हैं।
 

