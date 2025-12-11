Festival Posters

'धुरंधर' देख करण जौहर ने की रणवीर सिह की तारीफ, बताया अपना पसंदीदा परफॉर्मर

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (16:48 IST)
फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के बदलते रूप वाले हमजा के किरदार को जिस तरह की तारीफें मिल रही हैं, वो वाकई कमाल है। दर्शक, क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के लोग सबकी एक ही राय है कि यह रणवीर के सबसे पके, लेयर्ड और याद रहने वाले परफॉर्मेंसेज़ में से एक है। 
 
यह एक बार फिर साबित करता है कि रणवीर सिंह अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं। इसी तारीफ की लहर में अब करण जौहर भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपना रिएक्शन बड़े ही जोश के साथ शेयर किया। करण ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है। 
 
webdunia
करण जौहर ने लिखा, आउटस्टैंडिंग!!! आदित्य धर, रणवीर सिंह, शश्वत सचदेवा के लिए बहुत सम्मान। (ये मेरा पसंदीदा रणवीर सिंह वाला परफॉर्मेंस है)
 
करण जौहर जैसे बड़े फिल्ममेकर के लिए जिन्होंने रणवीर को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी पसंद की गई और नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म में डायरेक्ट करते हुए उनके काम को करीब से देखा है, इस तरह की तारीफ़ की बहुत अहमियत होती है। 

webdunia
हमजा को उनका फेवरिट रणवीर सिंह परफॉर्मेंस कहना ही बता देता है कि धुरंधर में रणवीर ने कितनी गहराई और कमाल का काम किया है। वह एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 15 साल के अपने सफर में हमें कई यादगार किरदार दिए हैं और हमजा उनमें एक और मजबूत जोड़ बन गया है।
 
रणवीर सिंह का हमजा को निभाना ऐसा है कि फिल्म ख़त्म होने के बाद भी वह किरदार दिमाग में बना रहता है। वह इस किरदार को खामोशी से, अंदर की उलझन से, आंखों के तनाव से और ठहराव की भारी सांसों से तैयार करते हैं। बड़े-बड़े दिखावे पर भरोसा करने के बजाय वह अंदर ही अंदर उभरने वाली धीमी आग जैसी तीव्रता को पकड़ते हैं। 

ALSO READ: धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

फिल्म के साथ-साथ धीरे-धीरे रणवीर की पकड़ इतनी बढ़ती है कि नज़रें उनसे हटाना मुश्किल हो जाता है। यह ऐसा प्रदर्शन है जो संयम पर टिका है जो अभिनय का सबसे मुश्किल और सबसे मेहनत वाला तरीका होता है और रणवीर इसे कमाल की सटीकता के साथ निभाते हैं।
 
सोशल मीडिया पर हर जगह लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि वह कैसे अपनी आंखों से अभिनय करते हैं, कैसे उनके हर छोटे-से-छोटे हावभाव में अंदर का संघर्ष और भावनाएँ साफ दिखती हैं। हमज़ा सिर्फ एक और किरदार नहीं है; यह एक नया बेंचमार्क है। इस फिल्म के साथ रणवीर एक बार फिर साबित करते हैं कि उन्हें क्यों इतना बड़ा कलाकार माना जाता है। 

