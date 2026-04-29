Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'ज्यादा जूम मत करना', करिश्मा कपूर ने पैपराजी को दी चेतावनी, वीडियो वायरल

Advertiesment
Karisma Kapoor viral video
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (11:34 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (11:40 IST)
google-news
बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर किसी इवेंट्स, मूवी स्क्रीनिंग्स और शो के प्रीमियर के दौरान पैपराजी को पोज देते नजर आते हैं। कई बार सेलेब्स की गलत एंगल से ली गई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। कई एक्ट्रेसेस पीछे से जूम करके तस्वीरें क्लिक करने वाले पैपराजी को फटकार भी लगा चुकी है। 
 
अब करिश्मा कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पैपराजी को उनकी पीछे से जूम करके तस्वीरें न खींचने का कहती दिख रही हैं। करिश्मा कपूर अपने नए टीवी रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांस' के नए सीजन की शुरुआत करने पहुंची थीं। 
 
करिश्मा कपूर शो के सेट के बाहर पोज दे रही थीं, जहां हमेशा की तरह पापाराजी मौजूद थे। शूट खत्म होने के बाद उन्होंने पैप्स से शांत और विनम्र अनुरोध करते हुए कहा, 'ज्यादा जूम मत करना।' लेकिन यह छोटा सा संवाद सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का कारण बन गया। लोग इसे सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक जरूरी संदेश के रूप में देख रहे हैं।
 
वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने पापाराजी के व्यवहार पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि एक स्थापित अभिनेत्री को भी बुनियादी शिष्टाचार की याद दिलानी पड़ती है। एक यूजर ने लिखा, 'यह बात बड़े लोगों को बतानी पड़ रही है, यह ही शर्म की बात है।' 
 
webdunia
भारत में पिछले कुछ सालों में पापाराजी कल्चर काफी तेजी से बढ़ा है। सेलिब्रिटीज की हर छोटी-बड़ी गतिविधि कैमरे में कैद होती है। लेकिन कई बार यह कवरेज ‘इंट्रूसिव’ यानी दखल देने वाली भी हो जाती है। कई एक्ट्रेसेस पहले भी कैमरा एंगल्स और क्लोज-अप शॉट्स को लेकर असहजता जता चुकी हैं।
 
करिश्मा कपूर 90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं और अब वह टीवी पर भी सक्रिय हैं। वह India’s Best Dancer सीजन 5 में जज के तौर पर नजर आएंगी, जहां उनके साथ गीता कपूर, टेरेंस लुईस और जावेद जाफरी भी होंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इरफान खान: जिनकी आंखें भी करती थीं अभिनय, बचपन में बनना चाहते थे क्रिकेटर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels