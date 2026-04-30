गोल्डन मेटैलिक गाउन में करिश्मा कपूर ने दिखाया बोल्ड अंदाज, 51 की उम्र में भी स्टाइल से जीता दिल

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (15:57 IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (16:01 IST)
बॉलीवुड की करिश्मा कपूर आज भी अपने फैशन सेंस और स्टाइल से नई अभिनेत्रियों को कड़ी टक्कर देती हैं। 51 साल की उम्र में भी करिश्मा का ग्लो कम नहीं हुआ है। करिश्मा का ग्लैमरस अवतार देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों के मां है।
हाल ही में करिश्मा ने गोल्डन-ब्राउन रंग के मैटेलिक गाउन में अपनी कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की है। इस गाउन में डीप वी-नेकलाइन और फ्रंट थाई-हाई स्लिट है जो इसे काफी बोल्ड और सेक्सी लुक देता है।
गाउन शोल्डर पर पफ स्लीव्स के साथ डार्क आर्मबैंड्स का इस्तेमाल किया गया है जो ड्रेस को एक शाही और ट्रेंडी लुक देते हैं। गोल्डन रंग के शिमरी और ड्रेप्ड फैब्रिक में करिश्मा बहुत ही ग्रेसफुल और आकर्षक लग रही हैं।
करिश्मा ने अपने इस ग्लैमरस लुक को पूरा करने के लिए बालों को बहुत ही करीने से बीच की मांग के साथ बांधकर स्लीक लो-पोनीटेल बनाई है। साथ ही न्यूड टोन मेकअप, डिफाइंड आइब्रोज़, स्मोकी आईज़ और ग्लॉसी न्यूड लिप्स के साथ उनका मेकअप एकदम बैलेंस्ड और एलिगेंट है।
एक्ट्रेस ने बहुत ज्यादा भारी ज्वेलरी के बजाय सिंपल और स्टाइलिश डैंगलर पर्ल इयररिंग्स और मैचिंग ब्रेसलेट पहने हैं। तस्वीरों में करिश्मा के पोज़ और फेशियल एक्सप्रेशन बेहद शानदार हैं।
करिश्मा कपूर का ये अवतार दिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 90s की स्टार होने के बावजूद उनका स्टाइल आज भी यंग जनरेशन को इंस्पायर करता है।
About Writer
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें