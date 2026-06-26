जब एक 'Kiss' के लिए छूटे कार्तिक आर्यन के पसीने, देने पड़े थे 37 रीटेक

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन आज लाखों-करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते हैं। बड़े पर्दे पर उनकी किलर स्माइल, चार्म और को-एक्ट्रेसेस के साथ उनकी गजब की केमिस्ट्री देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कभी इस नेशनल क्रश को कैमरे के सामने रोमांस करने में घबराहट होती थी।

आज भले ही कार्तिक पर्दे पर इश्क के सौ रंग बिखेरते हों, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वे ऑन-स्क्रीन 'किस' करने में इतने अनाड़ी थे कि डायरेक्टर को परफेक्ट शॉट देने के लिए उन्हें पूरे 37 रीटेक देने पड़े थे। आइए, जानते हैं बॉलीवुड के गलियारों से निकला यह बेहद दिलचस्प और मजेदार किस्सा।

यह बात साल 2014 की है, जब कार्तिक आर्यन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें बॉलीवुड के दिग्गज शोमैन सुभाष घई की फिल्म 'कांची: द अनब्रेकेबल' में एक छोटा सा रोल मिला। भले ही स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन सुभाष घई जैसे लीजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करना कार्तिक के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था।

फिल्म के एक खास सीन में कार्तिक आर्यन को लीड एक्ट्रेस मिष्टी चक्रवर्ती को एक बेहद इंटेंस, सीरियस और पैशनेट 'किस' करना था। कैमरा रोल हुआ, कार्तिक आगे बढ़े, लेकिन सुभाष घई को वो शॉट पसंद नहीं आया। घई साहब को सीन में वो शिद्दत और आग नहीं दिख रही थी, जिसकी स्क्रिप्ट को डिमांड थी।

एक पुराने इंटरव्यू में इस मजेदार वाकये को याद कर कार्तिक आर्यन खुद हंसते हुए बोले थे, मुझे उस वक्त फिल्मों में पैशनेटली किस करना नहीं आता था। सुभाष जी को सीन में बहुत ज्यादा पैशन चाहिए था और मैं उसे ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। एक पल तो ऐसा आया जब मैं इतना डर गया था कि घई साहब से कहने वाला था— सर, प्लीज आप ही यह सीन करके दिखा दीजिए! मुझे सच में नहीं पता था कि फिल्मों में एक किसिंग सीन फिल्माना इतना थका देने वाला काम होता है।

इस एक परफेक्ट शॉट को 'ओके' करवाने में कार्तिक के पसीने छूट गए थे और आखिरकार 37वें रीटेक में जाकर सुभाष घई ने 'कट' बोला था। आज कार्तिक आर्यन जिस सहजता से पर्दे पर लवर-बॉय के किरदारों को जीते हैं, उसकी नींव में 'कांची' के वो 37 रीटेक भी शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें निखारने का काम किया।

'प्यार का पंचनामा' (2011) के मोनोलॉग से लाइमलाइट में आए कार्तिक का सफर इतना आसान नहीं था। 'कांची' जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने एक लंबा रिजेक्शन और स्ट्रगल का दौर देखा। उनके पास फिल्में नहीं थीं और बॉक्स ऑफिस पर उनका सिक्का जम नहीं पा रहा था।

लेकिन साल 2018 में आई लव रंजन की फिल्म 'सोनू की टीटू की स्वीटी' ने कार्तिक आर्यन की किस्मत का पासा 180 डिग्री पलट दिया। इस फिल्म की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद कार्तिक ने कभी मुड़कर नहीं देखा। आज वे बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड या गॉडफादर के बॉलीवुड के सबसे महंगे, भरोसेमंद और 'गारंटीड हिट' देने वाले सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं।