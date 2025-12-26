Festival Posters

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की शानदार शुरुआत, सीमित स्क्रीन्स के बावजूद पहले दिन किया इतना कलेक्शन

हमें फॉलो करें Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri box office collection

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (17:29 IST)
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ने क्रिसमस डे रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। कड़ी प्रतिस्पर्धा और सीमित स्क्रीन्स के बावजूद फिल्म ने पहले ही दिन भारत में करीब 8.46 करोड़ (नेट) की कमाई दर्ज की। 
 
सिनेमाघरों में कुल सीटें लगभग 34.5% तक भरी रही, जिसमें शाम और नाइट शोज़ में दर्शकों की संख्या ज्यादा देखने को मिली, जिससे यह बात एक बार फिर साबित हो गई कि छुट्टियों के दौरान स्टार पावर के साथ रिलीज़ हुई फिल्में आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाती हैं।
 
webdunia
यह फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की टॉप 5 ओपनिंग डे कलेक्शन्स में शामिल हो गई है, जो उनके लिए एक अहम उपलब्धि है। भले ही उनकी कुछ पिछली फिल्मों की ओपनिंग 10 करोड़ से कम रही हो, लेकिन फ्रेंचाइज़ी फिल्मों के साथ उन्होंने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें 'भूल भुलैया 3' (2024) ने 36.60 करोड़ रुपए और 'भूल भुलैया 2' (2022) ने 14.11 करोड़ रुपए की ओपनिंग दर्ज की थी। 
 
तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी यह साबित करती है कि कार्तिक फ्रेंचाइज़ी के बाहर भी दर्शकों से मजबूत कनेक्शन बना पाने में सक्षम हैं। बॉक्स ऑफिस पर हालात चुनौतीपूर्ण रहे, क्योंकि स्क्रीन्स अन्य बड़ी रिलीज़ के बीच बंटी हुई थीं, जिनमें 'धुरंधर' और हॉलीवुड की मेगा ब्लॉकबस्टर 'अवतार: फायर एंड ऐश' भी शामिल हैं। 
 
इसके बावजूद, सीमित उपलब्धता में भी इस रोम-कॉम ने अपेक्षाकृत शानदार प्रदर्शन किया, जो दर्शाता है कि मजबूत फैन फॉलोइंग और अच्छी कहानियां आज भी दर्शकों को आकर्षित कर सकती है।
 
webdunia
फिल्म की इस सफलता में कार्तिक आर्यन की लोकप्रियता और ऑडियंस कनेक्ट की अहम भूमिका रही। अपनी रिलेटेबल पर्सनैलिटी और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले कार्तिक लगातार थिएटर्स में दर्शकों को खींचने में कामयाब रहे हैं। 
 
'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की पहले दिन की कमाई उनके बढ़ते मार्केट वैल्यू और फैंस की वफादारी का सबूत है, जिसकी बदौलत कड़ी प्रतिस्पर्धा और कम स्क्रीन्स के बावजूद फिल्म ने फेस्टिव बॉक्स ऑफिस रेस में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।
 

