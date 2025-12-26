Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, शेयर की फैमिली संग क्यूट तस्वीर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Katrina Kaif Christmas celebration

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (11:05 IST)
दुनियाभर में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। बी-टाउन में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी मां बनने के बाद पहली बार क्रिसमस सेलिब्रेट किया। साथ ही उन्होंने अपनी झलक भी फैंस को दिखाई। कैटरीना ने पति और देवर संग क्रिसमस एंजॉय करते हुए तस्वीर शेयर की है। 
 
मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने अपनी पहली पोस्ट शेयर की है। तस्वीर में कैटरीना के साथ पति विक्की कौशल, देवर सनी कौशल और उनके भाई सेबेस्टियन मिशेल नजर आ रही हैं। कैटरीना रेड कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। वहीं बाकियों ने रेड और व्हाइट कलर की सांता क्लॉज की टोपी पहनी हुई है। 
 
इस प्यारी सी तस्वीर को शेयर करते हुए कैटरीना ने कैप्शन में लिखा, 'सभी को प्यार, खुशी और शांति मिले। मैरी क्रिसमस।' फैंस और सेलेब्स कमेंट करके उन्हें क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। 
 
बता दें कि कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर को एक बेटे को जन्म दिया। पेरेंट्स बनने के बाद से ही कैटरीना और विक्की लाइमलाइट से दूर अपने बच्चे संग समय बिता रहे हैं। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में शादी रचाई थी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'राहु केतु' की रिलीज के पहले महाकाल की शरण में पहुंचे पुलकित सम्राट, टीम संग लिया महादेव का आशीर्वाद

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels