कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने दिखाई अपने बेटे की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 7 जनवरी 2026 (17:26 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के 7 नवंबर 2025 को एक प्यारे से बेटे के पेरेंट्स बने थे। कपल ने शादी के 4 साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। फैंस कैटरीना-विक्की के बच्चे की पहली झलक देखने के लिए काफी बेकरार थे। 
 
अब कैटरीना ने अपने बेटे की झलक दिखाते हुए उसका नाम भी रिवील कर दिया है। कैटरीना ने एक प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में कैटरीना और विक्की अपने बेटे का नन्हा सा हाथ थामे दिख रही हैं। 
 
तस्वीर के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी उम्मीद की किरण विहान कौशल। दुआएं कबूल हुईं। ज़िंदगी खूबसूरत है। हमारी दुनिया पल भर में बदल गई। शब्दों से परे आभार। 
 
इस तस्वीर पर फैंस और सेलेब्स कमेंट करके कपल को बधाई दे रहे हैं। रितिक रोशन ने कमेंट किया, 'गॉड ब्लेस, स्वागत है विहान। बहुत अच्छी खबर! बधाई और प्यार।' परिणीति चोपड़ा ने लिखा, 'लिटिल बडी।' 
 
क्या होता है विहान का मतलब 
विहान का मतलब सुबह, भोर और नई शुरुआत होता है। माना जा रहा है कि ये नाम कैटरीना और विक्की की जिंदगी में आए अध्याय का प्रतीक है। फैंस और सेलेब्स इस नाम की तारीफ कर रहे है। 
 
बता दें कि कैटरीना और ‍विक्की कौशल ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दिसंबर 2021 में राजस्थान में ग्रैंड वेडिंग की थी। कपल ने अक्टूबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। 

