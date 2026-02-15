एक्टिंग, फिटनेस और बेबाकी की मिसाल हैं कविता कौशिक, 'चंद्रमुखी चौटाला' बन घर-घर बनाई पहचान

भारतीय टेलीविजन की सबसे सशक्त और कॉमिक टाइमिंग में माहिर अभिनेत्रियों में से एक, कविता कौशिक अपना जन्मदिन मना रही हैं। 15 फरवरी 1981 को दिल्ली में जन्मी कविता ने अपनी पहचान एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में बनाई है जो न केवल अपनी एक्टिंग, बल्कि अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं।





कविता कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में एकता कपूर के मशहूर शो 'कुटुंब' से की थी। इसके बाद वह 'कहानी घर घर की', 'कुमकुम' और 'सीआईडी' जैसे बड़े शोज में नजर आईं। लेकिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2006 में आया, जब उन्होंने 'FIR' में इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला का किरदार निभाया।

हरियाणवी लहजा और सख्त मिजाज वाले इस किरदार ने कविता कौशिक को रातों-रात स्टार बना दिया। उन्होंने पंजाबी फिल्मों वेख बरातां चलियां और 'बिग बॉस 14' जैसे रियलिटी शोज में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

परिवार और निजी जिंदगी कविता एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता, दिनेश चंद्र कौशिक, एक पूर्व CRPF ऑफिसर थे, जिनसे कविता को वह अनुशासन और निडरता विरासत में मिली। साल 2017 में कविता ने अपने बेस्ट फ्रेंड और बिजनेसमैन रॉनित बिस्वास से शादी की। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और वेकेशन की तस्वीरें साझा करते रहते हैं।

आपको जानकर हैरानी होगी कि कविता कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थीं। उनका सपना एक प्रोफेशनल शेफ बनने का था। कविता आज एक प्रमाणित योग प्रशिक्षक हैं। वह अक्सर कठिन योगासनों की वीडियो साझा कर फैंस को प्रेरित करती हैं।