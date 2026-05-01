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मां बनने के बाद और भी बोल्ड हुईं कियारा आडवाणी, रेड गाउन में दिखाई कातिलाना अदाएं

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Kiara Advani red high slit gown photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (13:07 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (13:12 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी मां बनने के बाद एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में कियारा फिल्म 'द डेविल वियर्स प्रादा 2' की स्क्रीनिंग में पहुंचीं, जहां उन्होंने रेड आउटफिट में सभी का दिल जीत लिया। 
 
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कियारा ने अपने लुक की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का अंदाज देखते ही बन रहा है। कियारा का यह हॉट और ग्लैमरस अवतार इंटरनेट पर छा गया है।
 
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तस्वीरों में कियारा आडवाणी एक बेहद आकर्षक और बोल्ड रेड हाई-स्लिट गाउन पहने हुए नजर आ रही हैं। उनका यह आउटफिट एक परफेक्ट 'फेम फेटेल' लुक दे रहा है, जिसमें उनकी फिटनेस और कर्व्स बहुत खूबसूरती से उभरकर आ रहे हैं। 

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इस ड्रेस का फुल स्लीव्स और हाई टर्टलनेक डिज़ाइन कियारा को एक रॉयल और एलिगेंट लुक दे रहा है। वहीं ड्रेस का बोल्ड थाई-हाई स्लिट इसमें जबरदस्त ग्लैमर का तड़का लगा रहा है।
 
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कियारा का यह रेड कलर का फिटेड गाउन एक तरफ जहां सिंपल और सोबर है, वहीं इसका कट इसे बेहद बोल्ड बनाता है। कियारा ने अपने लुक को पूरा करने के लिए सुनहरे (गोल्डन) ब्रेसलेट्स और मैचिंग इयररिंग्स का इस्तेमाल किया है।
 
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कियारा ने न्यूड टोन लिपस्टिक और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को बैलेंस किया है, जो उनकी नेचुरल स्किन को निखार रहा है। उनके लंबे, खुले और हल्के कर्ली बाल उनके लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं।
 
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तस्वीरों के बैकग्राउंड में सिनेमा हॉल की लाल कुर्सियां नजर आ रही हैं, जो इस फोटोशूट को एक बहुत ही शानदार और सिनेमैटिक लुक देती हैं।
 
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कियारा के पोज और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद कातिलाना हैं। वे कभी अपने बालों को पीछे करती हुई तो कभी कैमरे में सीधा देखती हुई शानदार पोज देती दिख रही हैं। 
 
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कियारा की इन तस्वीरों पर फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में फैंस 'गॉर्जियस', 'क्वीन' और 'स्टनिंग' जैसे शब्दों से उनकी तारीफ कर रहे हैं। कियारा का यह फैशन सेंस साबित करता है कि वे हर बार अपने लुक्स के साथ एक नया ट्रेंड सेट करती हैं।
 

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