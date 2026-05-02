Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा का मालदीव वेकेशन, बेटी संग शेयर किए क्यूट पल

Advertiesment
Kiara Advani photos Maldives
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 02 May 2026 (17:05 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (17:06 IST)
google-news
बॉलीवुड के लवली कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर अपनी बेटी सरायाह के साथ मालदीव में एक सुकून भरा वेकेशन मना रहे हैं। कियारा अपने वेकेशन की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। 
 
हाल ही में कियारा आडवाणी ने अपने 'फोटो डंप' से फैंस का दिल जीत लिया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने 'मॉम एरा' की झलक दिखाई है और अपने जीवन के सबसे खास लोगों यानी सिद्धार्थ और उनकी प्यारी बेटी सरायाह मल्होत्रा के साथ बिताए खुशनुमा पलों को साझा किया है।
 
कियारा आडवाणी ने मालदीव से जो तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, उनमें उनके परिवार के साथ बिताए गए बेहद खूबसूरत पल दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में एक ओर जहां सरायाह के छोटे-छोटे हाथों की झलक है, तो वहीं दूसरी ओर उनके प्यारे हॉलिडे आउटफिट्स भी नजर आ रहे हैं। 
 
इस फोटो डंप में वे वीडियोज भी शामिल हैं, जिनमें कियारा समंदर के साफ पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं और सिद्धार्थ के साथ डांस के कुछ हल्के-फुल्के पल साझा कर रही हैं। अपनी पोस्ट को कैप्शन देते हुए कियारा ने लिखा, सन-किस्ड दिन, नमकीन बाल और मेरे जीवन के प्यार के साथ शांति से भरा दिल।
 
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी इस ट्रिप के कुछ अनदेखे पल साझा किए हैं। तस्वीरों में कपल का रोमांटिक अंदाज और मालदीव की खूबसूरत, नीले पानी वाली लोकेशन दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो वे अपने वाटर विला में प्रकृति के बीच क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। फैंस इस बात से बेहद खुश हैं कि कपल अपनी बेटी के साथ बेहतरीन और यादगार लम्हे बना रहा है।
 
कियारा ने एक ऐसी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वे अपनी बेटी को समुद्र के जीवों के बारे में एक किताब पढ़कर सुना रही हैं। यह प्यारा पल फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और वे कमेंट्स में इस मां-बेटी के रिश्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं।
 
कियारा और सिद्धार्थ की लव स्टोरी साल 2021 की फिल्म 'शेरशाह' के सेट से शुरू हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक-दूसरे के करीब आए और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। कुछ सालों तक सीक्रेट रूप से डेट करने के बाद, उन्होंने फरवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में एक भव्य और बेहद निजी समारोह में शादी कर ली। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट 'मेट गाला' में डेब्यू करने जा रहे करण जौहर, सेलेब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया कंफर्म

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels