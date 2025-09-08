Hanuman Chalisa

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में किकू शारदा का धमाका, देखने मिलेंगे 5 बड़े सरप्राइज

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (12:07 IST)
कॉमेडियन और अभिनेता किकू शारदा ने अपनी मिमिक्री, अनोखे एक्सप्रेशन और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है। अब वह नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आ रहे हैं। शो शुरू होने से पहले ही फैंस में जबरदस्त उत्साह था। आइए जानते हैं पांच कारण, क्यों किकू शारदा को इस शो में देखना बेहद खास होगा।
 
1. हंसी का खजाना
रियलिटी शो में माहौल अक्सर तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में किकू शारदा अपनी कॉमिक टाइमिंग और हाजिरजवाबी से हर सिचुएशन को हल्का बना सकते हैं। उनकी मौजूदगी शो में हंसी और बैलेंस दोनों लाएगी।
 
2. रियल और ऑथेंटिक
ऑन-स्क्रीन भले ही वह कई किरदार निभाते हैं, लेकिन ऑफ-स्क्रीन किकू बेहद सादगी से भरे इंसान हैं। उनकी यही रियल पर्सनालिटी उन्हें और भी खास बनाती है और दर्शकों को उनसे जोड़ती है।
 
webdunia
3. मजाकिया किरदार से परे
अब तक दर्शक उन्हें सिर्फ कॉमेडियन और एंटरटेनर के रूप में जानते हैं। लेकिन ‘राइज एंड फॉल’ में किकू शारदा के असली संघर्ष और उनकी निजी जिंदगी की झलक भी देखने को मिलेगी।
 
4. रिलेट करने की क्षमता
किकू शारदा की कहानियां और अनुभव दर्शकों को उनसे जोड़ेंगे। उनकी लाइफ के कठिन दौर और उनसे सीखे सबक दर्शकों को यह एहसास दिलाएंगे कि वह सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एक इंसान भी हैं।
 
5. एंटरटेनमेंट का पैकेज
रियलिटी शो में दर्शकों को जोड़े रखना आसान नहीं है, लेकिन किकू इसमें एक्सपर्ट हैं। उनका नेचुरल एंटरटेनमेंट और हास्यबोध शो के हर पल को यादगार बना देगा।
 

बिग बॉस 19 में सलमान खान ने उठाया पंजाब बाढ़ का मुद्दा, बोले- जो हमारे लिए खाना उगाते हैं, आज उनके पास अनाज नहीं...

