'बॉर्डर 2' देखने के लिए केएल राहुल ने अहान शेट्टी के सामने रखी ऐसी शर्त, वायरल हुआ पोस्ट

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में सनी के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज से पहले इसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है।

'बॉर्डर 2' को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीब ट्रेड भी चल रहा है। इस ट्रेंड में यूजर्स अपनी वीडियो शेयर कर कर लिख रहे हैं कि 'अगर अहान शेट्टी इस पौ्ट पर कमेंट किया तो वह बॉर्डर 2 देखने जाएंगे या फिर दो बार बॉर्डर 2 देखेंगे। ऐसे में अहान शेट्टी भी जितना हो सकता है, फैंस की रील्स पर कमेंट कर रहे हैं।

अब इस ट्रेंड में अहान के जीजा क्रिकेटर केएल राहुल भी शामिल हो गए हैं। केएल राहुल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अहान शेट्टी के सामने 'बॉर्डर 2' देखने के लिए अजीब सी शर्त रखी है।

वीडियो में केएल राहुल क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। वीडियो के साथ लिखा है, 'अगर अहान शेट्टी ने इस वीडियो पर कमेंट किया तो मैं बॉर्डर 2 दो बार देखने जाऊंगा।' वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'आवाज पहुंचनी चाहिए।'

केएल राहुल की पोस्ट पर कमेंट करते हुए अहान ने लिखा, 'भाई दो बार नहीं, चार बार देखना पड़ेगा।' इस पोस्ट पर अथिया शेट्टी और ससुर सुनील शेट्टी ने हंसने वाले इमोजी भेजे।

इतना ही नहीं केएल राहुल के वीडियो पर फैंस भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अरे सर, आपको क्या जरूरत थी, ये तो घर का ही मामला है।' एक अन्य ने लिखा, 'आपको तो अहान घर आकर, गाड़ी में बैठाकर बॉर्डर 2 दिखाने ले जाएंगे।

बता दें कि 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यह 1997 में रिलीज सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' का दूसरा भाग है। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है।