कृति सेनन फैमिली की बड़ी प्रॉपर्टी डील, मुंबई में बेचे 4 फ्लैट, हुआ करोड़ों का फायदा

मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट हमेशा से ही देश के सबसे महंगे और मुनाफे वाले बाजारों में से एक रहा है। हाल ही में इस बाजार में बॉलीवुड की एक बड़ी डील ने सबका ध्यान खींचा है। एक्ट्रेस कृति सेनन, उनकी बहन नूपुर सेनन और मां गीता सेनन ने मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी वेस्ट में स्थित अपने चार शानदार अपार्टमेंट्स को बेच दिया है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों और रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म 'स्क्वायर यार्ड्स' के अनुसार, सेनन परिवार ने इन चारों फ्लैट्स को एकमुश्त 8.9 करोड़ रुपए में बेचा है। दिलचस्प बात यह है कि इन प्रॉपर्टीज को खरीदने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्म निर्माता मुकेश छाबड़ा हैं।

इस पूरी रियल एस्टेट डील का सबसे आकर्षक पहलू इसका वित्तीय गणित है। दस्तावेजों के मुताबिक, सेनन परिवार ने इन चार अपार्टमेंट्स को साल 2013 से 2017 के बीच अलग-अलग चरणों में खरीदा था। उस समय इन सभी संपत्तियों की कुल संचयी लागत लगभग 4.31 करोड़ रुपए थी।

अब अप्रैल 2026 में 8.9 करोड़ रुपए में हुई इस नई डील के बाद, सेनन परिवार को कुल मिलाकर 4.6 करोड़ का सीधा मुनाफा हुआ है। यानी महज 9 से 13 साल के होल्डिंग पीरियड के भीतर सेनन परिवार ने अपने निवेश पर करीब 107% का बंपर रिटर्न हासिल किया है, जो मुंबई के रियल एस्टेट की ताकत को दर्शाता है।

यह पूरी बिक्री प्रक्रिया चार अलग-अलग लेन-देन के जरिए पूरी की गई, जिन्हें 24 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया गया था। ये चारों अपार्टमेंट्स अंधेरी वेस्ट के मशहूर 'रहेजा क्लासिक' कॉम्प्लेक्स में स्थित हैं। इनमें से दो बड़े फ्लैट्स 3.23 करोड़ रुपए प्रति फ्लैट के हिसाब से बेचे गए। इन दोनों ही अपार्टमेंट्स के साथ एक-एक कार पार्किंग स्पेस भी शामिल है। इस डील के लिए प्रति फ्लैट 19.41 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया गया।

इसी बिल्डिंग में मौजूद बाकी के दो छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट्स 1.21 करोड़ रुपए प्रति फ्लैट की कीमत पर बेचे गए। इन दोनों यूनिट्स पर 7.29 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपए प्रति यूनिट का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा।

फिल्म निर्माता और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के लिए अंधेरी वेस्ट के 'रहेजा क्लासिक' में एक साथ चार संपत्तियां खरीदना एक बेहतरीन रणनीतिक कदम है। अंधेरी वेस्ट को मुंबई का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट और कमर्शियल माइक्रो-मार्केट माना जाता है। यह इलाका फिल्म सिटी, सिप्स, एमआईडीसी और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे प्रमुख रोजगार और मनोरंजन केंद्रों के बेहद करीब है।