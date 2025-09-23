Hanuman Chalisa

कुमार सानू की पत्नी ने खोली पोल, प्रेग्नेंसी में ऐसा व्यवहार कि विश्वास नहीं होगा

WD Entertainment Desk

मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (15:53 IST)
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू इस समय अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी पूर्व पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने हाल ही में अपने एक्स हसबैंड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीटा का कहना है कि प्रेग्नेंसी के दौरान उनका व्यवहार बेहद कठोर था। उन्होंने दावा किया कि सानू ने उन्हें पैसे नहीं दिए, किचन की अलमारियों पर ताला लगवा दिया और ब्यूटी पार्लर जाने तक की इजाज़त नहीं दी।
 
रीटा ने बताया कि ‘आशिकी’ की सफलता के बाद सानू का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वह अदालत में उन्हें घसीटते थे और इस दौरान उनका एक अफेयर भी चल रहा था। रीटा ने अपने बेटे जान कुमार सानू के जन्म के समय आई कठिनाइयों का भी जिक्र किया और बताया कि उन्हें मेडिकल खर्च और बेबी फूड तक के लिए संघर्ष करना पड़ा।
 
इस इंटरव्यू में रीटा ने स्पष्ट किया कि उनके लिए यह समय मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा, “एक साल पहले उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी की थी कि मुझे लगा मैं उनकी सफलता की कीमत पर सब कुछ खो चुकी हूँ। मेरे पास सिर्फ ननद ही सहारा थीं।”
 
यह आरोप बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मचा सकते हैं और सानू के फैंस के लिए भी चौंकाने वाले हैं।

