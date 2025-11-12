Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ऑनस्क्रीन भाई संग को डेट कर रहीं 'क्योंकि सांस भी कभी बहू थी 2' की एक्ट्रेस शगुन शर्मा, कंफर्म किया रिश्ता

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shagun Sharma

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (11:57 IST)
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में परी विरानी का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस शगुन शर्मा अपने ही ऑनस्क्रीन भाई अमन गांधी संग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। शो में शगुन, मिहिर और तुलसी की बेटी परी का किरदार निभा रही हैं। वहीं अमन, मिहिर और तुलसी के बेटे ऋतिक विरानी का किरदार निभा रहे हैं। 
 
बीते काफी समय से शगुन शर्मा और अमन गांधी के अफेयर की खबरें आ रही थी। अब शगुन ने इसे कंफर्म कर दिया है। शगुन ने सभी खबरों पर विराम लगाते हुए बताया कि अपने ऑनस्क्रीन भाई संग रिलेशन में हैं। 
 
webdunia
हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में जब शगुन अमन गांधी के रिलेशनशिप को लेकर उड़ रही अफवाहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये अफवाह नहीं है, ये सच है। लेकिन हमने शो के दौरान डेटिंग शुरू नहीं की थी, बल्कि हम पहले से एक-दूसरे को बस जान रहे थे।
 
शगुन ने बताया कि जब उन्हें शो के लिए बुलाया गया तब तक अमन को पहले ही कास्ट किया जा चुका था। एक्ट्रेस ने कहा, जब मुझे 'क्योंकि' के लिए बुलाया गया, तो उसे (अमन) पहले ही फाइनल कर लिया गया था। उन्होंने ये रोल करने से पहले अमन से पूछा था कि क्या वो इस बात से सहज हैं कि दोनों भाई-बहन का किरदार निभाएंगे।
 
webdunia
शूटिंग सेट पर शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि शगुन और अमन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने सेट पर अपने रिलेशनशिप में होने की बात तब खोली जब वो अपने को-स्टार्स के बीच पूरी तरह कम्फर्टेबल हो गए। 
 
अमन संग काम करने के अनुभव पर शगुन ने कहा, ऑन-स्क्रीन उनकी बहन बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा इमोशनल सीन नहीं हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हम साथ में लंच करते हैं, और ज्यादा वक्त एक-दूसरे के साथ बिता पाते हैं। हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र, परिवार ने स्टेंटमेंट जारी कर दिया हेल्थ अपडेट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels