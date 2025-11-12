ऑनस्क्रीन भाई संग को डेट कर रहीं 'क्योंकि सांस भी कभी बहू थी 2' की एक्ट्रेस शगुन शर्मा, कंफर्म किया रिश्ता

टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में परी विरानी का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस शगुन शर्मा अपने ही ऑनस्क्रीन भाई अमन गांधी संग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। शो में शगुन, मिहिर और तुलसी की बेटी परी का किरदार निभा रही हैं। वहीं अमन, मिहिर और तुलसी के बेटे ऋतिक विरानी का किरदार निभा रहे हैं।

बीते काफी समय से शगुन शर्मा और अमन गांधी के अफेयर की खबरें आ रही थी। अब शगुन ने इसे कंफर्म कर दिया है। शगुन ने सभी खबरों पर विराम लगाते हुए बताया कि अपने ऑनस्क्रीन भाई संग रिलेशन में हैं।

हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में जब शगुन अमन गांधी के रिलेशनशिप को लेकर उड़ रही अफवाहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये अफवाह नहीं है, ये सच है। लेकिन हमने शो के दौरान डेटिंग शुरू नहीं की थी, बल्कि हम पहले से एक-दूसरे को बस जान रहे थे।

शगुन ने बताया कि जब उन्हें शो के लिए बुलाया गया तब तक अमन को पहले ही कास्ट किया जा चुका था। एक्ट्रेस ने कहा, जब मुझे 'क्योंकि' के लिए बुलाया गया, तो उसे (अमन) पहले ही फाइनल कर लिया गया था। उन्होंने ये रोल करने से पहले अमन से पूछा था कि क्या वो इस बात से सहज हैं कि दोनों भाई-बहन का किरदार निभाएंगे।

शूटिंग सेट पर शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि शगुन और अमन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने सेट पर अपने रिलेशनशिप में होने की बात तब खोली जब वो अपने को-स्टार्स के बीच पूरी तरह कम्फर्टेबल हो गए।

अमन संग काम करने के अनुभव पर शगुन ने कहा, ऑन-स्क्रीन उनकी बहन बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा इमोशनल सीन नहीं हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हम साथ में लंच करते हैं, और ज्यादा वक्त एक-दूसरे के साथ बिता पाते हैं। हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है।