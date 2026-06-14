'लगान' रीयूनियन पार्टी में दिखा सलमान खान का नया लुक, फैंस को याद आया 'तेरे नाम' का राधे

भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई फिल्म 'लगान' अपने रिलीज के 25 वर्ष पूरे करने जा रही है। फिल्म की सिल्वर जुबली से ठीक पहले, अभिनेता और निर्माता आमिर खान ने मुंबई में एक बेहद ग्रैंड और यादगार रीयूनियन पार्टी की मेजबानी की।

इस जश्न में न सिर्फ 'लगान' की मूल स्टारकास्ट बल्कि आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 साल के सफर से जुड़े बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी एक छत के नीचे नजर आए। इस स्टार-स्टडेड शाम में यूं तो कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन जैसे ही बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान ने एंट्री ली, पैपराजी और फैंस के कैमरे उनकी तरफ घूम गए।





सलमान खान इस इवेंट में एक बिल्कुल नए और फ्रेश अवतार में नजर आए। उन्होंने बेहद बारीकी से ट्रिम किए हुए बाल और ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, जिसे उन्होंने एक क्लासिक सिल्वर चेन के साथ स्टाइल किया था। सलमान का यह लुक देखकर फैंस को 'तेरे नाम' का राधे याद आ गया।

पार्टी के दौरान जब सलमान अपनी पूर्व को-स्टार करीना कपूर खान से मिले, तो दोनों ने मुस्कुराते हुए मीडिया को कई पोज़ दिए। करीना कपूर इस मौके पर सॉफ्ट पिंक कलर के चूड़ीदार सूट में बेहद खूबसूरत और शालीन लग रही थीं। इसके बाद खुद होस्ट आमिर खान ने आगे बढ़कर सलमान को गले लगाया। दोनों खानों के बीच की यह बॉन्डिंग और उनके चेहरे की मुस्कान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।





यह इवेंट आमिर खान के लिए पूरी तरह एक पारिवारिक मिलन जैसा रहा। इस जश्न में उनकी पूर्व पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव भी शामिल हुईं। साथ ही उनके बेटे जुनैद खान, बेटी इरा खान और छोटा बेटा आज़ाद राव खान भी पिता की इस खुशी में उनके साथ खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा इमरान खान अपनी पार्टनर लेखा वाशिंगटन के साथ पहुंचे।

सिनेमाघरों में फिर लौटा 'लगान' का जादू आमिर खान प्रोडक्शंस ने फिल्म की 25वीं वर्षगांठ के इस मौके को दर्शकों के लिए और भी खास बना दिया है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के तहत 'लगान' को 12 जून से 14 जून तक देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है।

साल 2001 में रिलीज हुई यह फिल्म भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है, जिसने ऑस्कर की 'बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म' कैटेगरी में टॉप 5 में जगह बनाई थी। ए.आर. रहमान का कालजयी संगीत, सूखा पीड़ित ग्रामीणों का ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रिकेट मैच का वो रोमांचक क्लाइमेक्स आज 25 साल बाद भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है।