Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सनी देओल की 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इन दिन सिनेमाघारों में दस्तक देगी फिल्म

Advertiesment
हमें फॉलो करें Lahore 1947 Movie

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (17:34 IST)
भारतीय सिनेमा के तीन दिग्गज- सनी देओल, आमिर खान और राजकुमार संतोषक्ष पहली बार एक साथ स्क्रीन पर जादू बिखेरने के लिए तैयार है। आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी अपकमिंग पीरियड ड्रामा 'लाहौर 1947' की थिएट्रिकल रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है। 
 
'लाहौर 1947' इंडिपेंडेंस डे वीक के दौरान 13 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। मेकर्स ने इंडिपेंडेंस डे वीकेंड को चुना है, जो फिल्म के विभाजन वाले बैकड्रॉप और देशभक्ति के जज्बे को देखते हुए एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। 
 
फिल्म के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने कहा, यह धरमजी की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी और मुझे बेहद खुशी होती अगर वह यह फिल्म देख पाते।
 
'लाहौर 1947' में सनी देओल, शबाना आज़मी, प्रीति ज़िंटा और करण देओल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। हालिया ब्लॉकबस्टर सफलताओं के बाद यह सनी देओल की अगली फिल्म है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्राइम वीडियो ने किया म्यूज़िकल ड्रामेडी 'बैंडवाले' के वर्ल्डवाइड प्रीमियर का ऐलान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels