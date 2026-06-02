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गोल्ड डिगर नहीं, डायमंड थीं सुष्मिता सेन: 4 साल बाद ललित मोदी का बड़ा खुलासा, रिश्ते पर पहली बार खुलकर बोले

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Susmita Sen and Lalit Modi
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 (14:24 IST) Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 (14:30 IST)
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चार साल पहले जब पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के रिश्ते की खबरें सामने आई थीं, तब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। कई लोगों ने सुष्मिता को लेकर तरह-तरह की टिप्पणियां कीं और उन्हें 'गोल्ड डिगर' तक कहा गया। अब वर्षों बाद ललित मोदी ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की है और सुष्मिता सेन के लिए ऐसी बातें कही हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर फिर से चर्चा छेड़ दी है।
 

"सुष्मिता मेरे जीवन की बहुत खास इंसान थीं"

'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' को दिए गए इंटरव्यू में ललित मोदी ने कहा कि सुष्मिता सेन उनके जीवन की बेहद खास शख्सियत रही हैं। उन्होंने बताया कि उस दौर में सुष्मिता उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थीं और उनके साथ बिताए गए पल आज भी उनकी सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हैं।
 
ललित मोदी ने कहा कि दोनों के बीच रिश्ता बेहद खास था, लेकिन दूरी उनके रिश्ते के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बन गई। सुष्मिता का करियर भारत में था, जबकि उनकी जिंदगी लंदन में गुजर रही थी। यही वजह रही कि दोनों का रिश्ता लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सका।

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आज भी दोस्ती बरकरार है

ललित मोदी ने साफ कहा कि रिश्ता खत्म होने के बावजूद उनके मन में सुष्मिता के लिए सम्मान आज भी कायम है। उन्होंने उन्हें अपनी "बहुत प्यारी दोस्त" बताया और कहा कि वह हमेशा उनकी सफलता और खुशियों की कामना करते हैं।
 
मोदी ने सुष्मिता की सिंगल मदर के रूप में भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों रेनी और अलीसा की परवरिश की है, वह वाकई प्रेरणादायक है। उनके अनुसार सुष्मिता लगातार खुद को बेहतर बनाती रही हैं और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है।

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"गोल्ड डिगर नहीं, मैं था डायमंड डिगर"

इंटरव्यू का सबसे चर्चित हिस्सा तब आया जब ललित मोदी से उन आरोपों के बारे में पूछा गया, जिनमें सुष्मिता सेन को 'गोल्ड डिगर' कहा गया था। इस पर मोदी ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया।
 
उन्होंने कहा कि सुष्मिता एक बेहद सफल और आर्थिक रूप से मजबूत महिला हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया है। मोदी ने यहां तक कहा कि कई मौकों पर जब वे सुष्मिता के साथ बाहर जाते थे तो खर्च भी सुष्मिता ही उठाती थीं।
 
मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा, "अगर किसी को गोल्ड डिगर कहना है तो सुष्मिता नहीं, मैं डायमंड डिगर था और वह खुद एक डायमंड हैं।"
 
ललित मोदी ने जोर देकर कहा कि सुष्मिता कभी किसी से कुछ लेने वाली महिला नहीं रहीं। इसलिए उन्हें 'गोल्ड डिगर' कहना पूरी तरह गलत और अनुचित था।

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जब एक तस्वीर ने मचा दिया था इंटरनेट पर तूफान

जुलाई 2022 में ललित मोदी ने छुट्टियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं। इन तस्वीरों में वह सुष्मिता सेन के साथ नजर आए थे। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थी और दोनों के रिश्ते को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई थी।
 
उनकी जोड़ी को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इसी दौरान सुष्मिता को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा और उन्हें 'गोल्ड डिगर' जैसे शब्दों से निशाना बनाया गया।
 

सुष्मिता सेन ने भी दिया था करारा जवाब

विवाद बढ़ने पर सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट साझा किया था। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए लिखा था कि वह सोने से भी ज्यादा गहराई में सोचती हैं और हमेशा से हीरे पसंद करती रही हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपने हीरे खुद खरीदती हैं।
 
सुष्मिता ने उन लोगों पर भी निशाना साधा था जो बिना सच्चाई जाने उनके जीवन और चरित्र पर टिप्पणी कर रहे थे। उनका कहना था कि कुछ लोग सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर राय बना लेते हैं, जबकि उन्हें वास्तविकता की कोई जानकारी नहीं होती।

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चार साल बाद फिर चर्चा में आया पुराना रिश्ता

ललित मोदी के इस नए इंटरव्यू ने एक बार फिर उस रिश्ते को सुर्खियों में ला दिया है, जिसने 2022 में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हालांकि दोनों अब अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ललित मोदी की बातों से साफ है कि सुष्मिता सेन के लिए उनके मन में आज भी सम्मान, दोस्ती और अच्छी यादें बरकरार हैं।

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