60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में बढ़ी शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुश्किलें, EOW ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर

Lookout circular issued against Shilpa Shetty

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (16:00 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों कपल के खिलाफ मुंबई के एक बिजनेसमैन ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। यह मामला अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए निवेश के सौदे से जुड़ा है। 
 
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। अब ईओडब्लू ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। पुलिस उनके ट्रैवल लॉग देख रही है। साथ ही, कंपनी के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
 
लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा देश छोड़कर नहीं जा सकते। फिलहाल दोनों की ओर से इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि शिल्पा और राज को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है।
 
क्या है मामला 
बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने उनके साथ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपए लिए। यह रकम बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए ली गई थी। शुरुआत में इसे लोन बताकर पैसे मांगे गए थे, लेकिन बाद में टैक्स बचाने का हवाला देकर इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाया गया।
 
कोठारी का कहना है कि उन्हें मीटिंग में आश्वासन दिया गया था कि तय समय में 12% सालाना ब्याज के साथ पैसे लौटा दिए जाएंगे। कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपए और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सितंबर 2016 में शिल्पा ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें बाद में पता चला कि 2017 में कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपए का एक दिवालियापन मामला भी चल रहा था, जिसके बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया।

अमिताभ बच्चन ने लालबागचा राजा के पंडाल में दान किए 11 लाख रुपए, यूजर्स ने लगाई क्लास

