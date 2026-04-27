मधु मंटेना और इरा त्रिवेदी बने बेटे के माता-पिता, वैदिक रीति-रिवाजों से हुआ नामकरण संस्कार

मधु मंटेना और उनकी पत्नी इरा त्रिवेदी के अपने पहले बच्चे की उम्मीद को लेकर खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही थीं। हर कोई इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार, वो पल आ गया है, कपल ने अपने बच्चे का स्वागत किया है।

मधु मंटेना और इरा त्रिवेदी एक बेटे के माता-पिता बने है। उन्होंने अपने बेटे का नाम 'नील चैतन्य मंटेना' रखा है। उन्होंने वेदों में बताए गए सभी जरूरी संस्कारों के साथ इस अवसर को मनाया, जो वास्तव में एक दिल छू लेने वाला पल था।

​सोशल मीडिया पर मधु मंटेना ने अपनी पत्नी इरा त्रिवेदी के साथ मिलकर अपने बच्चे 'नील चैतन्य मंटेना' के जन्म का जश्न मनाने के लिए पूरे परिवार द्वारा किए गए स्वागत संस्कारों की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं।

हालांकि कपल ने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन वे पल बेहद प्यारे लग रहे हैं, और हम बच्चे के सुखी जीवन और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, ​स्वागत है, नील चैतन्य मंटेना। ​एक ऐसा नाम जिसमें कृष्ण का नीला रंग... और महादेव की स्थिरता समाहित है।

​उन्होंने लिखा, बेबी नील के लिए मैंने अपने वेदों में बताए गए सभी संस्कारों का पालन किया, जिसकी शुरुआत गर्भ में गर्भसंस्कार से हुई थी। ​यह 11वें दिन का उसका नामकरण संस्कार है। ​हमारा छोटा सा परिवार आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद की कामना करता है।

​मधु मंटेना और लेखिका व योग शिक्षिका इरा त्रिवेदी ने 2023 में आधिकारिक तौर पर शादी की थी, जिसमें बॉलीवुड के कई लोग नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। ​मधु मंटेना एक फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने गजनी, रक्त चरित्र, लुटेरा, क्वीन, मसान, लवयापा आदि जैसी फिल्मों का निर्माण किया है।