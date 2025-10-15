कैंसर ने ली 'महाभारत' के कर्ण की जान, 68 साल की उम्र में पंकज धीर का निधन

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर फिल्म और टीवी एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। उन्होंने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा के सीरियल 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाई थी।

पंकज धीर की मौत की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फैंस और सेलेब्स नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। CINTAA ने भी एक्टर के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने बताया कि पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हुआ है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पर्ले में शाम 4.30 बजे किया जाएगा। पंकज CINTAA के पूर्व जनरल सेक्रटरी रहे थे।

पंकज धीर ने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया था। उन्हें 1988 में आई बीआर चोपड़ा की महाभारत से फेम मिला था। शो में उन्होंने कर्ण का रोल प्ले किया था। इसके अलावा वह चंद्रकांता, बढ़ो बहू, युग, द ग्रेट मराठा और अजूनी जैसे टीवी शोज में नजर आए।

पंकज ने सोल्जर, तुमको ना भूल पाएंगे, रिश्ते, अंदाज, सड़क और बादशाह जैसी फिल्मों में काम किया। पंकज अपने पीछे पत्नी अनीता धीर और बेटे निकितन धीर को छोड़ गए हैं। निकितिन धीर भी शोबिज इंडस्ट्री में सक्रिय है। निकितन कीपत्नी कृतिका सेंगर भी एक्ट्रेस हैं।