फरमान खान संग शादी के बाद मोनालिसा का बड़ा खुलासा, निर्देशक सनोज मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप

प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी सादगी और खूबसूरती से रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनने वाली मोनालिसा अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। मोनालिसा ने फरमान खान संग शादी रचाकर हर किसी को चौंका दिया। मोनालिसा के शादी रचाने के बाद उन्हें एक्ट्रेस बनाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कई आरोप लगाए थे। सनोज ने मोनालिसा की शादी को लव जिहाद बताया था।

अब मोनालिसा ने सनोज मिश्रा को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने अपनी पहली फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर मोनालिसा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में मोनालिसा बेहद भावुक नजर आ रही हैं। अपनी आपबीती सुनाते हुए उनके आंसू नहीं रुक रहे। मोनालिसा ने आरोप लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर उनके साथ कई बार गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई। उन्होंने कहा, सनोज मिश्रा एक अच्छे इंसान नहीं हैं। उन्होंने मुझे सेट पर करीब 10 बार गलत तरीके से छुआ।

ये मोनालिसा रोते हुए सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा रही हैं.



मोनालिसा का कहना है, “सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसने मुझे टच किया. और जब मैंने विरोध किया तो बोला कि यह आपकी पहली मूवी है.” pic.twitter.com/FVARywRwN1 — Priya singh (@priyarajputlive) March 25, 2026

मीडिया से बात करते हुए मोनालिसा ने कहा, मेरे और फरमान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है सुसाइड। अगर दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। खुलेआम हमें काटने, मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमारे पोस्टर जलाए जा रहे हैं।

मोनालिसा ने सनोज ‍मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा, जो सनोज मिश्रा कह रहे हैं कि मुझे मोनालिसा का नाम लेते हुए शर्म आ रही है, वो मेरी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेगी। मुझे खुद उनकी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना है। क्योंकि वो बेहद घटिया इंसान हैं। उनका नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है।

मोनालिसा ने कहा, मुझे गंदा महसूस हो रहा है। वो छोटी-छोटी लड़कियों को फिल्म का झांसा देकर छेड़छाड़ करता है। वो वादा करता है कि मैं आपको ‍ये फिल्म दूंगा, वो रोल दूंगा। वो फिल्मों के नाम पर गलत काम करता है। सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार उसने गलत तरीके से टच किया।

फैमिली ने नहीं दिया साथ मोनालिसा ने आगे कहा, जब उन्होंने पहली बार अपने परिवार को इस शोषण के बारे में बताया, तो उन्हें समर्थन मिलने के बजाय 'चुप रहने' की सलाह दी गई। मैंने अपनी फैमिली को बोला तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पर क्या बीती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए। परिवार ने कहा क पहली फिल्म है। तो क्या पहली फिल्म के लिए मेरा रेप करवाओगे?

डायरेक्टर सनोज मिश्रा की चुप्पी और विवाद सनोज मिश्रा, जो अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के विवादास्पद कंटेंट को लेकर पहले ही चर्चा में थे, अब इन गंभीर आरोपों के बाद मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी सनोज मिश्रा कानूनी पचड़ों में फंस चुके हैं। हालांकि, मोनालिसा द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर डायरेक्टर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या सफाई सामने नहीं आई है।

फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का क्या होगा? मोनालिसा ने साफ कर दिया है कि वह अब चुप नहीं रहेंगी और उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। एक्ट्रेस को अब उनके पति फरमान खान का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस विवाद के बाद फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग मोनालिसा की हिम्मत की दाद दे रहे हैं और इंडस्ट्री में नए कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।