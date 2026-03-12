'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा ने परिवार से बगावत कर मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी

साल 2025 के महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा ने अपनी नीली आंखों और सादगी से करोड़ों दिलों को जीत लिया था। मोनालिसा रातोंरात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थीं। इसके बाद उन्होंने कई ऑफर मिलने लगे थे। वहीं अब मोनालिसा ने अपना करियर शुरू होने से पहले ही शादी रचा ली है।

मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ भागकर शादी कर ली है। एक्ट्रेस के पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसके बावजूद उन्होंने अपने प्यार की खातिर परिवार से बगावत कर शादी रचा ली। बताया जा रहा है कि मोनालिसा भोसले और फरमान खान पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे।

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Monalisa Bhosle, the viral 'Rudraksha Girl' of the 2025 Maha Kumbh Mela, married her boyfriend Furman Khan on 11th March 2026 at the Arumanoor Sree Nainaar Deva Temple (often referred to as Nayanar Temple) near Poovar. pic.twitter.com/Plc3aCXy1u — ANI (@ANI) March 11, 2026

मोनालिसा और फरमान ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित अरुमनूर नैनार मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की। इसके बाद दोनों ने कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज भी की। सोशल मीडिया पर मोनालिसा की शादी की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह मांथे पर संदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र पहने नजर आ रही हैं।

मोनालिसा ने आरोप लगाया कि उनके घरवाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके पिता उन पर भारी दबाव बना रहे थे और धमकियां दे रहे थे। खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए उन्होंने घर छोड़ दिया और केरल के थंपानूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि मोनालिसा बालिग हैं और अपनी मर्जी से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

कौन हैं फरमान खान? फरमान खान पेशे से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मोनालिसा ने बताया कि उनकी मुलाकात फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की शूटिंग के दौरान केरल में हुई थी। इस फिल्म से मोनालिसा अपना डेब्यू कर रही हैं। फरमान के अनुसार, शुरुआत में मोनालिसा ने उन्हें प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया।

डायरेक्टर सनोज मिश्रा का 'लव जिहाद' का दावा इस शादी ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब मोनालिसा को लॉन्च करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा। सनोज मिश्रा ने दावा किया कि मोनालिसा 'लव जिहाद' का शिकार हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बहकाया गया है और उनके मैनेजर ने दक्षिण भारत में उनका 'सौदा' कर दिया है।

महाकुंभ से मिली थी रातों-रात शोहरत बता दें कि मोनालिसा भोसले साल 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान तब वायरल हुई थीं, जब वे वहां माला बेच रही थीं। उनकी सादगी और आंखों की चमक ने उन्हें रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया था। इसी लोकप्रियता के चलते उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले थे।