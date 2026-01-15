Festival Posters

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की रणवीर सिंह और रणबीर कपूर तारीफ, बताया इस पीढ़ी के अपने पसंदीदा अभिनेता

हमें फॉलो करें Maharashtra CM Devendra Fadnavis praises Ranveer Singh and Ranbir Kapoor

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (17:16 IST)
समकालीन हिंदी सिनेमा की नब्ज़ को दर्शाते हुए एक बेबाक बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड से अपने मौजूदा पसंदीदा अभिनेताओं के नाम बताए। जब उनसे पूछा गया कि आज के समय में उन्हें किन अभिनेताओं को देखना पसंद है। 
 
इसपर फडणवीस ने कहा, अभी के एक्टर्स में मुझे रणबीर कपूर अच्छे लगते हैं, रणवीर सिंह भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे ऑल टाइम फेवरेट में अभी भी अमिताभ बच्चन जी और विनोद खन्ना जी हैं।
 
रणवीर सिंह और रणबीर कपूर का ज़िक्र इस समय खास तौर पर प्रासंगिक है। रणवीर सिंह इन दिनों धुरंधर के लिए जबरदस्त सराहना बटोर रहे हैं। दर्शक और समीक्षक दोनों ही उनकी दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस की खूब तारीफ कर रहे हैं। 
 
“हमज़ा फीवर” लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिससे धुरंधर 2 को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है। एक ही भाषा, हिंदी में 850 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करने वाले एकमात्र अभिनेता बनकर रणवीर सिंह ने खुद को इस पीढ़ी का सबसे बेहतरीन और श्रेष्ठ अभिनेता साबित किया है।
 
वहीं, रणबीर कपूर ने कुछ साल पहले एनिमल में अपने विस्फोटक अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था और उन्हें जबरदस्त प्यार व सराहना मिली थी। अब फैंस बेसब्री से उस सिनेमैटिक दुनिया के और विस्तार का इंतज़ार कर रहे हैं, जो एनिमल पार्क के साथ आगे बढ़ेगी।
 
अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों का नाम लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पीढ़ियों के बीच एक खूबसूरत सेतु बनाया है—जहां एक ओर वे सदाबहार महान कलाकारों का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन समकालीन सितारों को भी सराहते हैं जो हिंदी सिनेमा के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

