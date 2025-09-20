Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






महावतार नरसिम्हा ने ओटीटी पर भी रचा इतिहास, नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक बनीं हुई है #1

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mahavatar Narsimha OTT Release

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (15:33 IST)
होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस की 'महावतार नरसिम्हा' भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात बनी हुई है। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा यह फिल्म रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारतीय एनिमेटेड फिल्मों के लिए नए लेवल बना रही है। 
 
सिनेमाघरों में इस दिव्य कहानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी और फिल्म ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। अब यही फिल्म ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है और 24 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार नंबर 1 पर चल रही है।
 
webdunia
'महावतार नरसिम्हा' अपनी ओटीटी रिलीज के साथ अब भी दर्शकों का दिल जीत रही है। फिल्म ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है और नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि फिल्म को दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है। 
 
ओटीटी पर यह दर्शकों की पहली पसंद बनकर अभी भी अपनी सफल यात्रा जारी रख रही है। होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइज़ी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
इस यूनिवर्स की शुरुआत महावतार नरसिम्हा (2025) से हो गई है। इसके बाद महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037) आएंगे। ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा।
 
महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3D और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राइज एंड फॉल: धनश्री वर्मा का बड़ा खुलासा – रिश्ते असली या गेम की चाल?

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels