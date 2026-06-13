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‘राव बहादुर’ का ‘जस्ट अ टीज़र’ रिलीज, सत्यदेव कंचराना का खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन

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Rao Bahadur teaser
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (12:50 IST) Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (12:53 IST)
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'महेश बाबू प्रेजेंट्स: राव बहादुर', जिसे वेंकटेश महा डायरेक्ट कर रहे हैं, के शानदार फर्स्ट लुक से दर्शकों को इम्प्रेस करने के बाद मेकर्स ने इसका टीज़र रिलीज कर दिया है, जिसने इस फिल्म को आने वाले सबसे अनोखे और दिलचस्प प्रोजेक्ट्स में से एक बना दिया है। 
 
फिल्म को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच, मेकर्स ने अब 'जस्ट अ टीज़र' नाम की एक और झलक रिलीज की है, जो बहादुर राजकुमार के रोल में सत्यदेव स्टारर इस एपिक साइकोलॉजिकल ड्रामा के विज़न को और भी करीब से दिखाती है। ​अब 'राव बहादुर' की दुनिया में कदम रखने का समय आ गया है क्योंकि आखिरकार 'जस्ट अ टीज़र' सामने आ चुका है। 

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फोबिया, भ्रम, मतिभ्रम और बेमिसाल एंटरटेनमेंट से भरपूर यह टीज़र एक बिल्कुल अलग और अनोखे सिनेमाई एक्सपीरियंस का वादा करता है। यह झलक एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करती है जो तेलुगु सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखी है और यह निश्चित रूप से दर्शकों के बीच एक हलचल पैदा कर देगी। सत्यदेव एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि फिल्म का ओवरऑल कैनवस बेहद खूबसूरत, ग्रैंड और विजुअली शानदार लग रहा है।
 
​सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने सोशल मीडिया पर सत्यदेव स्टारर 'राव बहादुर' का 'जस्ट अ टीज़र' शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, याद रखिए... यह सिर्फ एक टीज़र है!! ​#RaoBahadur के इस असाधारण विज़न को पर्दे पर उतारने के लिए मुझे इस टीम पर वाकई बहुत गर्व है…. ​3 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही है।
 
'राव बहादुर' के टीज़र ने एक बेहद अनोखी कहानी पेश की है जहाँ लीड कैरेक्टर पर एक भूत सवार है और यहाँ 'शक' ही सबसे बड़ा भूत (डेमन) है। यह बात फिल्म को मिस्टिकल रियलिज्म से जुड़े एक साइकोलॉजिकल ड्रामा के रूप में स्थापित करती है।
 
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एक लीक से हटकर दिखी पहली झलक के बाद, फिल्म का पहला सिंगल 'ओ सुंदरी' एक चार्टबस्टर बन गया, जिसे इसके मेलोडियस कंपोज़िशन और एलिगेंट प्रेजेंटेशन के लिए काफी पसंद किया गया। सत्यदेव और दीपा थॉमस पर फिल्माया गया यह रोमांटिक ट्रैक बीते हुए दौर को खूबसूरती से दिखाता है, जो अपनी पीरियड सेटिंग और विजुअल भव्यता के साथ फिल्म के आकर्षण को और बढ़ा देता है।
 
​'राव बहादुर' साइकोलॉजिकल ड्रामा को एक राजसी अतीत की धुंधली यादों के साथ जोड़ती है। वेंकटेश महा, जो राइटिंग, डायरेक्शन और एडिटिंग तीनों संभाल रहे हैं, एक ऐसी कहानी को आकार देते दिख रहे हैं जो अपनी लोकल सेंसिबिलिटीज़ से गहराई से जुड़ी हुई है और साथ ही इसमें एक यूनिवर्सल इमोशनल कनेक्ट भी है।

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​फिल्म को एक मजबूत टेक्निकल टीम का सपोर्ट मिला है, जिसमें कार्तिक परमार सिनेमैटोग्राफी संभाल रहे हैं, स्मरण साई म्यूजिक कंपोज़ कर रहे हैं, और रोहन सिंह फिल्म के खास प्रोडक्शन डिज़ाइन को तैयार कर रहे हैं। ​शाही इमेजरी और रहस्यमयी अंडरटोन्स के अपने इस अनोखे ब्लेंड के साथ, 'राव बहादुर' एक ऐसी फिल्म के रूप में उभर रही है जो दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ हर छोटी डिटेल का एक गहरा मतलब हो सकता है।

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