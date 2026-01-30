Dharma Sangrah

खत्म हुआ इंतजार, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी'

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (17:47 IST)
भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विजनरी डायरेक्टर एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित मेगा फिल्म 'वाराणसी' की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। मेकर्स के मुताबिक यह भव्य सिनेमाई अनुभव 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा। 
 
फिल्म के मेकर्स ने दमदार टैगलाइन “Let it bang……” के साथ की गई इस घोषणा ने दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया है। सनातन परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत काशी (वाराणसी) की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म भावनाओं, संस्कृति और समकालीन कहानी कहने की शैली का एक शक्तिशाली संगम पेश करने वाली है। 
 
हालांकि मेकर्स ने कहानी से जुड़े अहम पहलुओं को फिलहाल पर्दे में रखा है, लेकिन इंडस्ट्री की चर्चाओं के मुताबिक ‘वाराणसी’ में गहरी भावनाएं, भव्य विज़ुअल्स और इस प्राचीन नगरी की सामाजिक व सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाने वाली एक सशक्त कथा देखने को मिलेगी।
 
रिलीज़ डेट सामने आते ही ट्रेड सर्कल्स और दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मच गई है। 7 अप्रैल 2027 को पहले से ही एक बड़े इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ‘वाराणसी’ ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। 
 
फिल्म की पहली झलक पेरिस के प्रतिष्ठित Le Grand Rex—यूरोप के सबसे बड़े और ऐतिहासिक थिएटर—में आयोजित एक ट्रेलर फेस्टिवल के दौरान दिखाई गई, जहां दर्शकों का रिस्पॉन्स बेहद जबरदस्त रहा। जैसे ही फुटेज स्क्रीन पर आया, पूरा हॉल तालियों, जोशीली cheers और एक्साइटमेंट से गूंज उठा—माहौल पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो गया।
 

फिल्म से जुड़े किरदारों के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर मचा चुके हैं तहलका

पृथ्वीराज सुकुमारन का ‘कुंभा’ के रूप में उग्र अवतार, प्रियंका चोपड़ा जोनस की ‘मंदाकिनी’ के किरदार में दमदार मौजूदगी, और महेश बाबू का ‘रुद्र’ के रूप में शक्तिशाली लुक— इन सभी ने देशभर में दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब जब ‘वाराणसी’ की रिलीज़ डेट पूरी तरह कन्फर्म हो चुकी है, तो दर्शकों की निगाहें इस महाकाव्यात्मक सिनेमाई अनुभव पर टिकी हैं, जो 2027 में बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

