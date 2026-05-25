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52 की उम्र में भी फायर हैं मलाइका अरोरा, अरोड़ा, बाथरोब पहन दिखाई सिजलिंग अदाएं

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Malaika Arora viral photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 25 May 2026 (15:19 IST) Updated Date: Mon, 25 May 2026 (15:22 IST)
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बॉलीवुड की सबसे हॉट और फिट दीवाज में शुमार मलाइका अरोरा एक बार फिर इंटरनेट पर अपनी बोल्डनेस से तहलका मचा रही हैं। हाल ही में मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं। 
 
तस्वीरों में मलाइका व्हाइट कलर के बाथरोब में बेहद रिलैक्सिंग और सिजलिंग अंदाज में नजर आ रही हैं। फैंस उनकी फिटनेस और कातिलाना अदाओं को देखकर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक्ट्रेस 52 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। 
 
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मलाइका अरोरा ने एक बेहद ही आरामदायक और क्लासिक व्हाइट वेफल-वीव बाथरोब कैरी किया हुआ है। वेस्ट पर मैचिंग फैब्रिक बेल्ट के साथ बंधा यह आउटफिट सिंपल होने के बावजूद मलाइका के कर्वी और टोन्ड फिगर को परफेक्टली हाइलाइट कर रहा है। 
 
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बिना किसी तामझाम या हैवी ज्वेलरी के, सिर्फ इस विंटर-व्हाइट लाउंजवियर में भी मलाइका का लुक किसी हाई-फैशन मैगजीन के कवर जैसा नजर आ रहा है। मलाइका ने इस फोटोशूट के लिए एक शानदार आउटडोर लाउंज एरिया को चुना है, जहां वो बड़े सोफे पर लेटकर एक से बढ़कर एक कातिलाना और सेक्सी पोज दे रही हैं। 
 
तस्वीरों में मलाइका के चेहरे पर पड़ती धूप और छांव का इल्यूजन उनके हर पोज को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। सोफे पर लेटकर अपने टोन्ड लेग्स को फ्लॉन्ट करने का उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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मलाइका इन तस्वीरों में बेहद रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और सेंसुअल मूड में नजर आ रही हैं। बंद आंखों के साथ धूप का आनंद लेते हुए और कैमरे की तरफ देखते हुए उनके चेहरे का ग्लो साफ देखा जा सकता है। उन्होंने 'नो-मेकअप' मेकअप लुक को चुना है।
 
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मलाइका की इन सिजलिंग तस्वीरों पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, 'यह महिला उम्र को मात दे रही है, सचमुच फायर!' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'इन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये 52 साल की हैं, एब्सोल्यूट क्वीन!'
 

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