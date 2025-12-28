'द राजा साब' से तेलुगु डेब्यू करने जा रहीं मालविका मोहनन, बताया कैसा रहा प्रभास के साथ काम करने का अनुभव

मालविका मोहनन ने धीरे-धीरे अपनी पीढ़ी की एक भरोसेमंद और उभरती हुई कलाकार के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया है, जहां उन्हें भारतीय सिनेमा के बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। अलग-अलग इंडस्ट्री में मजबूत किरदार निभाते हुए उनका सफर मेहनत, आत्मविश्वास और अलग-अलग तरह की भूमिकाओं से भरा रहा है।

अब मालविका के करियर में एक और अहम कदम जुड़ गया है, क्योंकि वह प्रभास के साथ फिल्म ‘द राजा साब’ से तेलुगु सिनेमा में एंट्री कर रही हैं। मारुति के निर्देशन में बनी यह फिल्म उनकी तेलुगु इंडस्ट्री में बड़ी शुरुआत मानी जा रही है, जहां हम उन्हें देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक प्रभास के साथ पर्दे पर देखेंगे।

‘द राजा साब’ के प्री-रिलीज़ इवेंट में मंच से बोलते हुए मालविका मोहनन ने भावुक अंदाज़ में अपनी खुशी और आभार जताया। उन्होंने कहा, हैलो रेबेल्स! आज का दिन मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत खास है और इस शाम को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। मुझे तेलुगु इंडस्ट्री से बहुत प्यार और सम्मान है।

मालविका ने कहा, हमेशा मेरा सपना था कि मैं तेलुगु सिनेमा में किसी बहुत खास फिल्म से डेब्यू करूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ अपनी शुरुआत करूंगी। फैंस के लिए डार्लिंग, फैंस के लिए रेबेल गॉड, और मेरे लिए राजा साहब! प्रभास सर, आपके साथ स्क्रीन शेयर करना और आपको एक इंसान के तौर पर जानना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। आप उन सबसे प्यारे लोगों में से एक हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। दिल से धन्यवाद।

मालविका ने आगे निर्देशक मारुति का भी आभार जताया और कहा, मारुति सर, मुझे भैरवी का किरदार देने के लिए धन्यवाद। ज़्यादातर निर्देशक अभिनेत्रियों को सिर्फ गाने और रोमांस तक सीमित रखते हैं, लेकिन आपने मुझे गाने, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन—सब कुछ दिया, वो भी एक ऐसे अभिनेता की फिल्म में जिसे एक्शन किंग कहा जाता है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उनके शब्दों में प्रभास के लिए सम्मान के साथ-साथ तेलुगु सिनेमा और अपने किरदार पर जताए गए भरोसे की झलक साफ दिखी। वहीं, प्रभास ने भी मालविका की तारीफ करते हुए उन्हें “लंबी, खूबसूरत और खूबसूरत आंखों वाली” बताया और कहा कि उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस बिल्कुल परफेक्ट है।

जैसे-जैसे दर्शक द राजा साब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभास और मालविका की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। मालविका का हीरोइन लुक पहले ही सबका ध्यान खींच चुका है, जहां उनकी सादगी, ग्रेस और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस साफ नज़र आती है। द राजा साब 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।