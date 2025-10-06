Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bigg Boss 19 : दीपक चहर की बहन मालती की हुई बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानिए कौन हुआ बेघर?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss 19 Updates

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (12:19 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। शो में क्रिकेटर दीपक चाहर बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उन्होंने सलमान खान संग क्रिकेट भी खेला। वहीं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की भी बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट 'बिग बॉस' के घर में एंट्री हुई। 
 
दीपक चाहर अपनी बहन मालती चाहर को छोड़ने आए थे। मालनी ने सेकेंड वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर बिग बॉस 19 में एंट्री ली है। शो में एंट्री करते ही तान्या ने धमाका करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने तान्या मित्तल के लग्जरी लाइफस्टाइल के दावे का मजाक बनाया। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' में 8 सदस्य नॉमिनेटेड थे। जिनमें अमाल मलिक, नेहल चुडासमा, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी का नाम शामिल था। हालांकि इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट बेघर नहीं हुआ है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राइज एंड फॉल: बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं निक्की तंबोली, धनश्री वर्मा को किया एक्सपोज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels