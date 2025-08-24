गोविंदा-सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर एक्टर के मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उनके बीच सब सुलझ गया...

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर खबरें वायरल हो रही है कि शादी के 37 साल बाद गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से अलग होने जा रहे हैं। सुनीता ने गोविंदा से तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है।

दावा किया जा रहा है कि सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंदा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अब गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन खबरों को गलत और बेबुनियाद बताया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शशि सिन्हा ने कहा, हर कपल में थोड़े बहुत मन-मुटाव होते रहते हैं। तलाक से जुड़ी जो भी खबरें सामने आ रही हैं वो पुरानी घटनाओं पर आधारित हैं। गोविंदा-सुनीता के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक है। ये पुरानी बात है, जो अब फैलाई जा रही है। उनके बीच सब सुलझ गया है। चिंता की बात नहीं हैं, हम जल्द ही ऑफिशियल बयान भी जारी करेंगे।

खबरों के अनुसार सुनीता द्वारा गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अत्याचार और अकेला छोड़ देने के आरोपों की खबरों पर शशि ने कहा, गोविंदा जैसा इंसान किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, चिल्ला नहीं सकता तो फिर ये अत्याचार करने वाले आरोप कहां से आ रहे हैं। वो इंसान बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, जैसी इमेज उनकी अब बनाई जा रही है।

मैनेजर ने आगे कहा, गोविंदा कोर्ट में पेश नहीं हुए, पर सुनीता भी कोर्ट नहीं गईं, सिवाए एक बार के जब वो केस फाइल करने गई थीं। किस कपल में आखिर प्रॉब्लम नहीं होती? सुनीता, गोविंदा से बहुत प्यार करती हैं और दोनों साथ हैं। कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है।

बता दें कि बीते दिनों गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि वह और उनके पति अलग-अलग रहते हैं। सुनीता ने कहा था, हमारे पास दो घर है। एक फ्लैट में मैं बच्चों के साथ रहती हूं, जबकि दूसरे फ्लैट में गोविंदा रहते हैं। गोविंदा काम के सिलसिले में देर रात घर आते हैं। इस वजह से हम साथ नहीं रहते।