फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (11:45 IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (11:46 IST)
बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां सुदर्शन मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मनीष मल्होत्रा की टीम द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इस खबर की पुष्टि की गई और उनके अंतिम संस्कार की जानकारी साझा की गई।
आधिकारिक बयान मनीष मल्होत्रा के परिवार ने कहा, एक खूबसूरती से जिए गए जीवन के लिए आभार के साथ, हम अपनी प्रिय मां श्रीमती सुदर्शन मल्होत्रा के 94 वर्ष की आयु में शांतिपूर्ण निधन की सूचना साझा कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबा और संतोषजनक सफर तय किया और अपने पीछे अनमोल यादें और प्यार की विरासत छोड़ गई हैं, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगी।
सुदर्शन मल्होत्रा के अंतिम संस्कार की जानकारी देते हुए बताया गया कि उनका अंतिम संस्कार आज, 20 मार्च 2026 को मुंबई के सांताक्रूज (वेस्ट) स्थित हिंदू श्मशान घाट पर किया गया। इस दौरान मनीष मल्होत्रा और उनके परिवार के सदस्य गहरे शोक में नजर आए।
मनीष मल्होत्रा ने हमेशा अपनी मां को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा और ताकत बताया। वह अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी तस्वीरें साझा करते थे। एक पुराने पोस्ट में मनीष ने लिखा था कि उनकी मां ही थीं जिन्होंने उनके बचपन में कपड़ों और सिनेमा के प्रति उनके लगाव को पहचाना और कभी उन्हें रोका नहीं। मनीष ने कहा था कि उनकी सफलता में उनकी मां का अटूट समर्थन एक मार्गदर्शक शक्ति रहा है।
सांत्वना देने पहुंचे ये फिल्मी सितारे
दुख की इस घड़ी में मनीष मल्होत्रा को ढांढस बंधाने के लिए फिल्म और फैशन इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उनके घर पहुंचे। इनमें ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर, वरुण धवन, नताशा दलाल, करिश्मा कपूर, जोया अख्तर, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, सोनाली बेंद्रे और रवीना टंडन का नाम शामिल है।