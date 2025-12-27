मनीष पॉल ने दी सलमान खान को जन्मदिनकी बधाई, गर्मजोशी और सम्मान से भरे रिश्तों की दिखाई झलक

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 17 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने फैंस और सेलेब्स से जमकर बधाई मिल रही है। मनोरंजन जगत से मिल रही बधाइयां उनके प्रति साथियों के गहरे सम्मान और स्नेह को दर्शा रही हैं।

इन्हीं में से एक खास और भावुक संदेश अभिनेता और होस्ट मनीष पॉल का रहा, जिसने सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि आभार और अपनापन भी व्यक्त किया। मनीष पॉल ने सोशल मीडिया पर सुपरस्टार के लिए एक गर्मजोशी भरा नोट साझा किया है।

मनीष पॉल ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, सलमान खान भाईजान !!! आपने हमें जो प्यार और अपनापन दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद!!! लव यू भाई।'

सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस पोस्ट ने जहां मनीष पॉल के साथ सलमान खान के फैंस के दिलों को छू गया, वहीं इस पोस्ट के जरिए दोनों के बीच के निजी और सम्मानपूर्ण रिश्ते की झलक भी उनके फैंस को मिल गई।

फिलहाल अपनी सकारात्मक ऊर्जा और सादगी के लिए जाने जाने वाले मनीष पॉल अक्सर इंडस्ट्री में रिश्तों की अहमियत पर बात करते रहे हैं। सलमान खान के लिए उनकी यह जन्मदिन की शुभकामना भी इसी सोच को दर्शाती है, जिसमें सलमान की दरियादिली और लोगों को अपनापन देने की खासियत साफ नजर आती है।

रही बात सलमान खान की, तो उनकी सिनेमाई विरासत जगजाहिर है, लेकिन ऐसे पल उनके ऑफ-स्क्रीन प्रभाव को भी उजागर करते हैं। मनीष पॉल के इस सरल लेकिन दिल से निकले संदेश के जरिए यह साफ महसूस होता है कि सलमान खान इंडस्ट्री में कितनी गर्मजोशी और सम्मान के साथ देखे जाते हैं।