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'गवर्नर' का 90 के दशक वाला ऑफर, मात्र इतने रुपए में देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म

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Manoj Bajpayee
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (16:51 IST) Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (16:54 IST)
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मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' हाल के समय की सबसे चर्चित थिएटर रिलीज़ में से एक बनकर उभरी है। भारत के ऐतिहासिक 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दमदार कहानी पेश करती है, जिसने देश के आर्थिक भविष्य को नई दिशा दी थी। फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज़ को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच मेकर्स ने उसी दौर से प्रेरित एक अनोखी पहल की घोषणा की है।
 
मॉडर्न सिनेमा मार्केटिंग में कम ही देखने को मिलने वाले इस कदम के तहत मेकर्स ने दर्शकों के लिए 1990 के दशक की टिकट कीमतें वापस लाने का फैसला किया है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि टिकटों की शुरुआती कीमत सिर्फ 50 रुपए रखी गई है। 

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दर्शक टिकट बुक करते समय "GOVERNOR90" कोड का इस्तेमाल कर इस विशेष ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यह ऑफर BookMyShow पर उपलब्ध है, जिसकी पूरी जानकारी मेकर्स ने साझा की है।
 
इस नॉस्टैल्जिक कैंपेन के जरिए मेकर्स दर्शकों को उस दौर से और गहराई से जोड़ना चाहते हैं, जिसमें फिल्म की कहानी आधारित है। उनका उद्देश्य दर्शकों को सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि गवर्नर की दुनिया का हिस्सा बनाकर एक खास अनुभव देना है।
 
मेकर्स ने लिखा, ऐतिहासिक कीमतों पर इतिहास का गवाह बनिए। 25,000 टिकट 1990 के दशक की कीमतों पर उपलब्ध हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 50 रुपए है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए 'GOVERNOR90' कोड का इस्तेमाल करें। ऑफर समाप्त होने से पहले BookMyShow पर अपनी टिकट बुक करें, लिंक बायो में उपलब्ध है। गवर्नर 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है।

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असाधारण सच्ची घटनाओं से प्रेरित गवर्नर भारत के इतिहास के उस निर्णायक दौर को पर्दे पर लेकर आती है, जब देश एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। यह फिल्म उस शक्तिशाली कहानी को जीवंत करती है, जिसमें मनोज बाजपेयी आरबीआई गवर्नर की भूमिका में नजर आएंगे। एक ऐसे दृढ़ और निर्णायक नेता की, जिसके कंधों पर कठिन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम फैसले लेने की जिम्मेदारी होती है। 
 
फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है, जबकि इसके निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं। आशिन ए. शाह फिल्म के सह-निर्माता हैं। फिल्म की कहानी और पटकथा सुवेंदु भट्टाचार्यजी, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने लिखी है। जावेद अख्तर के गीतों और अमित त्रिवेदी के संगीत से सजी यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

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