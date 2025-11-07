Dharma Sangrah

स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, श्रीकांत तिवारी बने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (14:42 IST)
प्राइम वीडियो ने आज मुंबई में हुए एक शानदार फैन और मीडिया इवेंट में अपनी चर्चित और पसंद की जाने वाली ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन' सीजन 3 का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। इस नए सीजन में मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे, जिनके साथ जायदेव अहलावत और निमरत कौर भी जुड़ रहे हैं। 
 
राज और डीके की जोड़ी द्वारा उनके बैनर डी2आर फिल्म्स के तहत बनाई गई यह रोमांचक जासूसी थ्रिलर सीरीज़ एक बार फिर लाती है मशहूर स्पाई श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) को, जो इस बार अपने परिवार के साथ भागते नज़र आते हैं, न सिर्फ नए खतरनाक दुश्मनों रुक्मा (जयदीप अहलावत) और मीरा (निमरत कौर) से, बल्कि TASC, यानी अपनी ही इंटेलिजेंस यूनिट से भी। हालात बदल चुके हैं, और अब शिकारी खुद शिकार बन गया है।
 
यह धमाकेदार ट्रेलर दर्शकों को जासूसी और रहस्यों की खतरनाक दुनिया में ले जाता है, जहां श्रीकांत की ज़िंदगी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और इस बार उसके सामने ऐसे दुश्मन हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। सीज़न 3 में वे सभी खास चीज़ें हैं जिन्हें फैंस इस सीरीज़ में पसंद करते आए हैं, जैसे मज़ेदार डायलॉग्स, ज़बरदस्त एक्शन, चेजिंग और श्रीकांत की निजी व गुप्त ज़िंदगी के बीच की उलझन। 
 
फर्ज़, भावनाओं और ज़िम्मेदारियों के बीच फंसे श्रीकांत के पास अब वक्त कम है, क्योंकि उसे सिर्फ खुद और अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि देश को भी एक बड़े खतरे से बचाना है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि श्रीकांत आखिरकार अपनी फैमिली को बता देता है कि वह क्या काम करता है। जब वह बताता है कि वो एक स्पाई एजेंट है, तो बच्चों को तगड़ा झटका लगता है। 
 
इसके बाद श्रीकांत के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। वो अब प्राइम सस्पेक्ट है। देखते ही देखते श्रीकांत इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है, जिसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। श्रीकांत परिवार के साथ अपने नए दुश्मनों और अपनी खुद की ही इंटेलिजेंस यूनिट से भागता नजर आता है। 
 
राज, डीके और सुमन कुमार द्वारा लिखी गई इस बेहतरीन सीरीज़ के डायलॉग्स सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं। इसका निर्देशन राज और डीके ने किया है, और इस सीज़न में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं। इस बार फिर से कुछ अहम किरदारों में शारिब हाशमी, प्रियमणि, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरि और गुल पनाग नजर आने वाले हैं। 
 
द फैमिली मैन सीज़न 3 का प्रीमियर 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव तौर पर किया जाएगा।

