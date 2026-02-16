Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब मिले उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकले दो सितारे मनोज तिवारी और सिद्धांत चतुर्वेदी, दिखा 'बनारसी स्वैग'

Advertiesment
हमें फॉलो करें Manoj Tiwari

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (13:28 IST)
लखनऊ में उस वक्त एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जुड़े दो अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकार एक-दूसरे से मिले। एक ओर भोजपुरी सिनेमा और संगीत का लोकप्रिय चेहरा मनोज तिवारी थे, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी के बॉलीवुड स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी थे, लेकिन जड़ें दोनों की एक और शहर है बनारस। 
 
यूं तो सिद्धांत चतुर्वेदी बलिया के हैं, लेकिन उनका बनारस प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वहीं, मनोज तिवारी के लिए बनारस उनकी पहचान का आधार है। लखनऊ की इस अनौपचारिक मुलाकात में दोनों सितारों ने घंटों तक बनारस के घाटों, अस्सी की चाय और वहां की सोंधी संस्कृति पर चर्चा की।
 
webdunia
गौरतलब है कि इन दोनों की यह मुलाक़ात बेहद आत्मीय और अनौपचारिक माहौल में हुई। ठेठ बनारसी अंदाज़, हंसी-मज़ाक और देसी तड़का, इस मुलाक़ात में सब कुछ शामिल था। 
 
जहां 'गली बॉय' से अपनी अलग पहचान बनानेवाले सिद्धांत अक्सर अपनी जड़ों पर गर्व जताते रहे हैं, वहीं मनोज तिवारी भी कई मंचों से बनारस की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में जब दो बनारसिया लखनऊ में मिले, तो बातचीत का केंद्र भी स्वाभाविक रूप से अपनी मिट्टी और संगीत ही बना।
 
सिद्धांत चतुर्वेदी इस समय बॉलीवुड के सबसे व्यस्त युवा अभिनेताओं में से एक हैं। वहीं मनोज तिवारी ने राजनीति के साथ-साथ मनोरंजन की दुनिया में अपनी सक्रियता फिर से बढ़ा दी है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रिया बख्शी के साथ ऑटो में बदसलूकी! एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया डरावना अनुभव

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels