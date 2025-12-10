Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मार्च 2026 सिनेमालवर्स के लिए होगा खास, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी धमाल

Advertiesment
हमें फॉलो करें movies releasing in 2026

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (15:08 IST)
2026 बस आने ही वाला है, और इस बार फिल्म लवर्स के लिए पर्दे पर धमाका होने वाला है। 2025 जहां ज़बरदस्त रहा, वहीं नया साल भी बड़े पर्दे पर बैठने वालों के लिए शानदार सरप्राइज लेकर आ रहा है। ख़ासकर मार्च का महीना क्योंकि यह महीना कई बड़ी फिल्मों की रिलीज़ से पूरी तरह भरा हुआ है। 
 
यश की टॉक्सिक से लेकर रणवीर सिंह की धुरंधर तक, फैंस इन फिल्मों का काफी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जबरदस्त कहानियां, तगड़ा एक्शन और रोमांचक क्राइम ड्रामा, मार्च 2026 वाकई सिनेमा लवर्स के लिए एक जश्न बनने जा रहा है। तो आइए देखते हैं, मार्च 2026 में आने वाली ऐसी कौन-सी बड़ी फिल्में हैं, जिनके लिए हम सबका एक्साइटमेंट अब रुक नहीं रहा।
 
webdunia
टॉक्सिक
साउथ स्टार यश फिल्म टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स के साथ बड़े पर्दे पर धूम मचाने आ रहे हैं। यह एक दमदार पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें सस्पेंस और ताकत की जंग देखने को मिलेगी। फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंथ, अक्षय ओबेरॉय और सुधेव नायर जैसी मजबूत स्टारकास्ट भी हमारे सामने होगी। KVN प्रोडक्शंस और मास्टरमाइंड क्रिएशंस मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं। Toxic का ग्लोबल थिएटर रिलीज़ 19 मार्च 2026 को तय किया गया है।
 
webdunia
धुरंधर 2
धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद, जो अभी भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, अब इसके मेकर्स इसकी बहुत इंतजार की जा रही सीक्वल लेकर आ रहे हैं। पहली फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर. माधवन अहम किरदारों में नजर आए थे। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस नई किस्त में रणवीर सिंह एक बार फिर लीड में दिखेंगे। फिल्म का रिलीज़ 19 मार्च 2026 के लिए तय किया गया है।
 
webdunia
पेड्डी
पेड्डी इस समय भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन रही है। इसमें ग्लोबल स्टार राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर नज़र आएंगी। फिल्म के गाने पहले ही म्यूज़िक चार्ट्स पर छा चुके हैं। बुच्ची बाबू साना द्वारा लिखी और निर्देशित यह स्पोर्ट्स ड्रामा, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कलाकारों से भी सजी है। वृद्धि सिनेमस और मइथ्री मूवी मेकर्स के साथ मिलकर बनाई गई यह फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
 
webdunia
द पैराडाइज
द पैराडाइज साल 2026 की सबसे बड़ी पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर बनने की तैयारी में है, जिसमें नेचुरल स्टार नानी एक दमदार किरदार में नज़र आएंगे। निर्देशक श्रीकांत ओडेला इस फिल्म को लीड कर रहे हैं। फिल्म में तेज़-रफ्तार एक्शन और रोमांच दिखेगा, जिसे और खास बनाएगा अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूज़िक, जिसमें उनकी अपनी आवाज़ भी होगी और अर्जुन चैंडी भी साथ हैं। 27 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म हिंदी, तेलुगू, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम कुल आठ भाषाओं में आएगी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में TVF का दबदबा, पंचायत 4 और ग्राम चिकित्सालय को मिले 20 से ज्यादा नॉमिनेशन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels