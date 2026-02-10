Dharma Sangrah

एक्स गर्लफ्रेंड के बिल्डिंग के बाहर चिल्लाते थे सलमान खान: मास्टर राजू का बड़ा खुलासा, बोले- दिल से जीते हैं

एक्स गर्लफ्रेंड के बिल्डिंग के बाहर चिल्लाते थे सलमान खान: मास्टर राजू का बड़ा खुलासा, बोले- दिल से जीते हैं

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (14:36 IST)
सलमान खान बॉलीवुड के उन स्टार्स में हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए, उतना कम है। कोई उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दिल वाला इंसान मानता है, तो कोई उन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा गया सुपरस्टार। लेकिन इस बार सलमान को लेकर जो बातें सामने आई हैं, वे सीधे उनके इमोशंस और पुराने विवादों से जुड़ी हैं। अभिनेता राजू श्रेष्ठा, जिन्हें लोग मास्टर राजू के नाम से जानते हैं, ने एक इंटरव्यू में सलमान खान के व्यक्तित्व की ऐसी परतें खोली हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
 

“सलमान दिमाग से नहीं, दिल से काम करते हैं”

सिद्धार्थ कानन के साथ बातचीत में मास्टर राजू ने सलमान खान के स्वभाव को लेकर एक बात बहुत साफ तौर पर कही- सलमान हमेशा दिल से फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान का दिल बहुत साफ है, लेकिन उनकी यही सादगी और आसान स्वभाव कई बार उन्हें मुश्किल में डाल देता है।
 
मास्टर राजू के मुताबिक, सलमान एक ऐसे इंसान हैं जो अक्सर सोच-समझकर नहीं, बल्कि भावनाओं के बहाव में रिएक्ट कर जाते हैं। और यही वजह है कि वह कई बार विवादों में फंसते रहे हैं।
 
इमोशंस पर कंट्रोल नहीं… कभी चिल्लाते, कभी मारपीट
इंटरव्यू के दौरान मास्टर राजू ने सलमान खान के पुराने दिनों को याद करते हुए कुछ ऐसी बातें भी कहीं, जिन पर लोग चौंक गए। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक दौर ऐसा भी था जब सलमान अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते थे।
 
मास्टर राजू ने कहा कि सलमान कभी-कभी किसी की बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर गालियां देते थे, चिल्लाते थे और कई बार मारपीट तक कर बैठते थे। उन्होंने बताया कि सलमान के अंदर भावनाओं का बहाव इतना तेज होता था कि वह कई बार खुद को रोक नहीं पाते थे।
 
उनके शब्दों में, “सलमान ने कभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखा। कभी वह किसी की बिल्डिंग के नीचे जाकर गालियां देने लगते थे। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर चिल्लाते थे, किसी को मार देते थे। लेकिन वह बहुत स्वीट इंसान हैं। वह दिमाग से नहीं, दिल से काम करते हैं।”
 

ऐश्वर्या राय वाला पुराना मामला फिर चर्चा में

हालांकि मास्टर राजू ने इंटरव्यू में किसी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लिया, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह इशारा सलमान और ऐश्वर्या राय के पुराने रिश्ते की ओर था।
 
बताया जाता है कि साल 2002 में ब्रेकअप के बाद सलमान खान ने कथित तौर पर ऐश्वर्या राय के घर के बाहर जाकर हंगामा किया था। यह मामला उस दौर में खूब सुर्खियों में रहा था और आज भी जब सलमान के पुराने विवादों की बात होती है, तो यह किस्सा बार-बार सामने आता है।
 

वह चालाक नहीं हैं… दिल से साफ हैं

मास्टर राजू ने सलमान खान का बचाव करते हुए कहा कि सलमान कभी भी कैलकुलेटिव या मैनिपुलेटिव नहीं रहे। यानी वह ऐसा इंसान नहीं हैं जो सोच-समझकर चालें चलते हों या किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हों।
 
उन्होंने कहा कि सलमान बहुत फनी हैं, बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं और दोस्ती करने में भी ज्यादा समय नहीं लगाते। मास्टर राजू के मुताबिक, सलमान के दिल में कोई मैल नहीं है, लेकिन उनकी यही “सीधी” नेचर कई बार उन्हें मुश्किलों में डाल देती है।

सलमान का विवादों से पुराना रिश्ता

सलमान खान का नाम बीते वर्षों में कई विवादों से जुड़ता रहा है। उनकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आए जब उनकी पर्सनल लाइफ, गुस्सा और फैसले चर्चा का विषय बने।
 
मास्टर राजू की बातों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सलमान का स्वभाव आखिर कैसा है, क्या वह सच में गलत समझे गए इंसान हैं, या फिर उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया ही उन्हें विवादों तक ले जाती है?
 
मास्टर राजू का यह इंटरव्यू सलमान खान के स्टारडम के पीछे छिपे उस इंसान की झलक देता है, जो भावनाओं से चलता है, गुस्सा भी करता है, और कई बार खुद को संभाल नहीं पाता।
 
लेकिन मास्टर राजू की पूरी बात का सार यही है कि सलमान की गलतियां चाहे जो भी रही हों, उनके अंदर का इंसान दिल का साफ है। और शायद यही वजह है कि इतने विवादों के बावजूद सलमान खान आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं।

