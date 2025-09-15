Biodata Maker

मस्ती 4 को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस स्टार्स की भी हुई फिल्म में एंट्री, जानिए कब होगी रिलीज

, सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (12:33 IST)
निर्देशक इंद्र कुमार की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'मस्ती' की सभी फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी 'मस्ती 4' के साथ पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। फिल्म के चौथे पार्ट पर काम जारी है।
 
वहीं अब 'मस्ती 4' को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी के अलावा कुछ और बड़े स्टार इस फिल्म से जुड़ गए हैं। फिल्म में अरशद वारसी, तुषार कपूर और नरगिस फखरी की भी एंट्री हो गई है। इसके अलावा जेनेलिया डिसूजा, शाद रंधावा, एलनाज़ नौरोजी और रूही सिंह की भी अहम भूमिका होगी। 
 
रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की रिलीज से जुड़ी तारीख पर भी मेकर्स ने प्लान तैयार कर लिया है। फिल्म की शूटिंग 40 दिनों तक यूके में हुई और अब पोस्ट-प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 'मस्ती 4' को इसी साल 21 नवंबर को रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है। 
 
खबरों के अनुसार फिल्म के पिछले तीन पार्ट्स की तरह 'मस्ती 4' की कहानी भी एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर पर आधारित होगी। फिल्म में सिर्फ पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, बल्कि पत्नी के भी किसी और के साथ संबंध दिखाए जाएंगे। फिल्म की एडिटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। 
 
'मस्ती 4' को मिलाप जावेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। ए. झुनझुनवाला, एकता कपूर और इंद्र कुमार फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। इसका दूसरा पार्ट 'ग्रैंड मस्ती' 2013 में आया। वहीं फिल्म का तीसरा पार्ट 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' 2016 में रिलीज हुई थी। 
 

