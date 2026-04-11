खुशी बड़े पलों में नहीं, छोटी-छोटी बातों में छिपी है” मेघा शर्मा का लाइफ मंत्र वायरल

टीवी शो ‘साजन घर’ में नजर आ रहीं एक्ट्रेस मेघा शर्मा का कहना है कि वक्त के साथ उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। जहां पहले खुशी का मतलब बड़े अचीवमेंट्स और लगातार एक्साइटमेंट हुआ करता था, वहीं अब उनके लिए सच्ची खुशी छोटी-छोटी बातों में छिपी है। मेघा मानती हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, चाहे वह पैसा हो, सफलता हो या परफेक्शन। लेकिन इस भागदौड़ में हम खुद को और इस पल को जीना भूल जाते हैं। उनका मानना है कि कभी-कभी खुद को यह याद दिलाना जरूरी होता है कि “मैं काफी हूं और यह पल ही काफी है।”

रोजमर्रा के पलों में छिपी है सुकून की असली चाबी मेघा शर्मा का कहना है कि असली खुशी बड़े माइलस्टोन में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों में मिलती है। उनके लिए परिवार के साथ समय बिताना, एक कप चाय के साथ शांति से बैठना या दिनभर की थकान के बाद थोड़ा आराम करना ही असली सुकून है। वे मानती हैं कि अक्सर हम इन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही पल हमें मानसिक रूप से रिचार्ज करते हैं और जिंदगी को संतुलित बनाए रखते हैं।

फिटनेस का बदला मतलब: दिखावट नहीं, एहसास है जरूरी फिटनेस को लेकर भी मेघा शर्मा की सोच में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां फिटनेस का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना था, अब वह इसे महसूस करने से जोड़ती हैं। उनका मानना है कि असली फिटनेस वही है, जिसमें आपके पास पूरे दिन के लिए एनर्जी हो और आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करें। उनके अनुसार, फिट रहना सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड का भी खेल है।

सिंपल लाइफस्टाइल ही है सबसे असरदार मेघा शर्मा अपने रूटीन को बहुत सिंपल रखना पसंद करती हैं। वह खासतौर पर घर का बना खाना खाने में विश्वास रखती हैं, क्योंकि उनके अनुसार यही आदत उन्हें बचपन से स्वस्थ रखती आई है। वे यह भी कहती हैं कि आजकल लोग बिना सोचे-समझे ट्रेंड्स को फॉलो करने लगते हैं, जबकि जरूरी यह है कि हम समझें कि हमारे लिए क्या सही है।

छोटे बदलाव से आएगा बड़ा फर्क आज के समय में बढ़ते स्क्रीन टाइम और बिजी शेड्यूल को देखते हुए मेघा सलाह देती हैं कि जीवन में छोटे-छोटे बदलाव अपनाने चाहिए। जैसे दिनभर में छोटे ब्रेक लेना, थोड़ा मूव करना या सोने से पहले फोन से दूरी बनाना, ये छोटी आदतें आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उनका कहना है कि इन आदतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति बेहतर लाइफस्टाइल पा सकता है।

नींद और अनुशासन का महत्व मेघा शर्मा का मानना है कि आज के दौर में लोग नींद को हल्के में लेने लगे हैं, जबकि यह हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। नींद की कमी न सिर्फ मूड को प्रभावित करती है बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर भी असर डालती है। वे कहती हैं कि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है, तो आप हर हाल में अपने रूटीन को निभा सकते हैं।

खुशी का इंतजार नहीं, उसे महसूस करना सीखें आखिर में मेघा शर्मा यही कहती हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में बड़े अचीवमेंट्स के साथ आएगी। वह तो पहले से ही हमारे आसपास मौजूद है, बस हमें उसे पहचानना सीखना होगा। उनका साफ संदेश है- “खुश होने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, क्योंकि खुशी तो हर दिन, हर छोटे पल में मौजूद है।”