49 की उम्र, 150 प्रपोजल... फिर भी क्यों कुंआरे हैं मीका सिंह?

Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (11:23 IST)
Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (11:26 IST)
जब भी बॉलीवुड या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसी आवाज की बात होती है जो किसी भी सुस्त पार्टी में जान फूंक दे, तो जुबां पर सबसे पहला नाम आता है— मीका सिंह। 'सावन में लग गई आग' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मीका सिंह 10 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं।
महज 8 साल की उम्र से सुरों को साधने वाले अमरीक सिंह (मीका सिंह) ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बड़े भाई दलेर मेहंदी की छत्रछाया से बाहर निकलकर खुद के दम पर बनाई है। लेकिन मीका सिंह की कहानी सिर्फ चार्टबस्टर गानों तक महदूद नहीं है। उनका नाम जितना हिट गानों की गारंटी है, उतना ही विवादों और उनकी अनसुलझी लव-लाइफ के लिए भी 'मैग्नेट' की तरह काम करता है।
आइए उनके जन्मदिन पर जानते हैं कि आखिर क्यों 150 से ज्यादा शादियों के प्रपोजल ठुकरा चुका यह सिंगर आज भी सिंगल है और क्यों उनका विवादों से चोली-दामन का साथ रहा है।
मीका सिंह की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही फैंस के लिए एक पहेली रही है। चाहत खन्ना के साथ रोमांटिक तस्वीरें हों या फिर बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला के साथ अफेयर की अफवाहें, मीका का नाम कई हसीनाओं से जुड़ा। साल 2022 में तो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर अपना स्वयंवर शो 'मीका दी वोटी' भी रचाया, जहां एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी को उन्होंने अपनी 'वोटी' चुना। हालांकि, यह रिश्ता भी शादी के मंडप तक नहीं पहुंच सका।
एक इंटरव्यू में मीका ने अपनी शादी न होने का बेहद दिलचस्प और पारिवारिक कारण बताया था। मीका ने खुलासा किया था, पिछले 20-22 सालों में मुझे कम से कम 150 से 160 शादी के प्रपोजल आ चुके हैं। लेकिन मुझमें कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी लड़की को अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी के सामने ले जाकर खड़ा कर सकूं। मेरे लिए हमेशा से अपने काम पर फोकस करना सबसे जरूरी रहा।
मजाकिया लहजे में मीका अक्सर यह भी कहते दिखते हैं कि जब बॉलीवुड के 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' सलमान खान घोड़ी चढ़ेंगे, तभी वह भी शादी करेंगे।
मीका सिंह का नाम आते ही उनके करियर के साथ जुड़े वो पन्ने भी खुल जाते हैं, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं। उन्हें इंडस्ट्री का 'कॉन्ट्रोवर्सी किंग' कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके जीवन के सबसे बड़े विवाद कुछ इस तरह हैं। मीका सिंह के करियर की बात हो और 2006 के इस बर्थडे ब्लास्ट का जिक्र न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अपनी बर्थडे पार्टी में मीका ने ड्रामा क्वीन राखी सावंत को जबरन किस कर लिया था। इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि यह मामला पुलिस और कोर्ट तक जा पहुंचा।
साल 2015 में दिल्ली में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मीका अपना आपा खो बैठे थे और स्टेज पर ही एक डॉक्टर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैला था और डॉक्टरों की एसोसिएशन ने उनके खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था।
मीका का नाता हिट एंड रन केस (2014) और बैंकॉक से लौटते वक्त सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा रखने जैसे मामलों से भी रहा, जिसके लिए उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। यही नहीं, साल 2019 में पाकिस्तान के कराची में एक इवेंट में परफॉर्म करने पर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने उन पर कुछ समय के लिए बैन भी लगा दिया था।
सुपरहिट गानों की मशीन
तमाम विवादों और पर्सनल लाइफ के ड्रामे से इतर, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मीका सिंह एक बेहतरीन परफॉर्मर हैं। 'मौजा ही मौजा', 'ढिंका चिका', 'सुबहा होने ना दे' और 'जुम्मे की रात' जैसे गानों के बिना आज भी शादियां और पार्टियां अधूरी हैं।
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