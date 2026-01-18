rashifal-2026

कभी पत्रकार बनना चाहती थीं मिनिषा लांबा, फिल्में नहीं मिली तो करने लगीं यह काम

WD Entertainment Desk

, रविवार, 18 जनवरी 2026 (11:46 IST)
बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें पहचान तो खूब मिली लेकिन वो अब गायब हो चुकी है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'बचना ऐ हसीनों' में नजर आ चुकीं मिनिषा लांबा। मिनिषा लांबा 18 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 
 
दिल्ली की रहने वाली मिनिषा एक पत्रकार बनना चाहती थीं लेकिन मॉडलिंग ने उनकी किस्मत बदल दी। मिनिषा ने कई फिल्मों में काम इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ काम किया। लेकिन उनका करियर सफलता का शिखर नहीं छू पाया। यही वजह थी कि वो धीरे-धीरे वो पर्दे से दूर हो गई।
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिषा लांबा अब एक्टिंग छोड़कर किसी और काम में अपना करियर बना रही हैं। खबरों के अनुसार मिनिषा लांबा प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बन चुकी हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में दी थी।
 
मिनिषा लांबा ने बताया था, पोकर के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, हालांकि शुरुआत में मैं इससे दूर रही थी। लेकिन जब मैंने इस खेल को चुना और सीखा मुझे इस खेल में उपलब्धि हासिल होने लगी।
 
अपने बॉलीवुड करियर के बारे में बताते हुए मिनिषा लांबा ने कहा था बॉलीवुड में मेरे करियर ने मुझे पीछे खींच लिया, क्योंकि मुझे वैसे रोल नहीं मिले जैसे मैं करना चाहती थी। लेकिन जब कभी मुझे ऐसे रोल मिलेंगे तो मैं वापस बॉलीवुड में आ जाऊंगी।
 
मिनिषा ने साल 2015 में फिल्म 'यहां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी आखिरी फिल्म भूमि थी जो 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका छोटा सा रोल था। इस फिल्म के बाद ही मिनिषा ने बॉलीवुड से दूरी बनाने का फैसला किया।
 
मिनिषा लांबा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने साल 2015 में रेयान थॉम संग शादी की थी। हालांकि कुछ सालों बाद ही दोनों का तलाक हो गया। मिनिषा का नाम राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर संग भी जुड़ चुका है।
 

