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ब्लॉकबस्टर से कल्ट क्लासिक्स तक: वे फिल्ममेकर जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को दी रीवॉचेबल कल्ट क्लासिक्स

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BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (13:25 IST) Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (13:29 IST)
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हर पीढ़ी की कुछ ऐसी पसंदीदा फिल्में होती हैं, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि एक इतिहास रच देती हैं। ये वही फिल्में होती हैं, जो न सिर्फ फैन थ्योरीज़ को जन्म देती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनती हैं, बार-बार देखी जाती हैं और एक पूरी पीढ़ी के फिल्म प्रेमियों की यादों का हिस्सा बन जाती हैं। 
 
सिर्फ यही नहीं, आंकड़ों और कमाई से आगे बढ़कर, ये फिल्में दर्शकों की कल्पना को छूती हैं, पॉप-कल्चर का हिस्सा बनती हैं और समय के साथ अपनी विरासत को और मजबूत करती जाती हैं। विशेष रूप से पिछले डेढ़ दशक में भारतीय सिनेमा के कई फिल्ममेकर्स ने ऐसी यादगार फिल्में दी हैं, जो आज मॉडर्न कल्ट क्लासिक्स का दर्जा हासिल कर चुकी हैं और अपने क्रिएटर्स को इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में शामिल कर चुकी हैं। आइए उन फिल्मों पर एक नज़र डालते हैं।  

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आदित्य धर- धुरंधर

प्रभावशाली सोच और दमदार कहानी कहने की शैली के साथ निर्देशक आदित्य धर ने 'धुरंधर' के साथ यह साबित कर दिया है कि वे दर्शकों से जुड़ने वाली सिनेमाई दुनिया रचने में माहिर हैं। हाई-ऑक्टेन एक्शन, गहरी भावनाओं और प्रभावशाली किरदारों से सजी यह फिल्म शुरुआत से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है। हालांकि फिल्म जितनी भव्य है, उतनी ही गहराई इसके भावनात्मक पक्ष में भी दिखाई देती है। अपनी महत्वाकांक्षी प्रस्तुति, दमदार नैरेटिव और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेज़ेंस के कारण यह फिल्म दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ती है और आदित्य धर को ऐसे फिल्ममेकर के रूप में स्थापित करती है, जो कहानियों को ऐतिहासिक बनाने की क्षमता रखते हैं।
 
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एटली- जवान

'जवान' के साथ एटली ने एक ऐसा सिनेमाई अनुभव पेश किया, जो पारंपरिक मास एंटरटेनर की सीमाओं से कहीं आगे निकल गया। ज़बरदस्त एक्शन, गहरे इमोशनल मोमेंट्स और सामाजिक संदेश के साथ फिल्म ने यह साबित किया कि मेनस्ट्रीम सिनेमा मनोरंजन के साथ प्रभाव भी छोड़ सकता है। सिनेमाघरों की भीड़ से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह 'जवान' चर्चा का विषय बनी रही। फिलहाल एटली ' राका' के साथ  वही सिनेमाई अनुभव रचने को तैयार हैं। 

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एसएस राजामौली- बाहुबली

गौरतलब है कि 'बाहुबली' से पहले भारतीय सिनेमा ने इतने बड़े स्तर और महत्वाकांक्षा वाला दृश्य बहुत कम देखा था। 'बाहुबली' की विशाल दुनिया के साथ अद्भुत युद्ध दृश्यों और अविस्मरणीय कहानी के जरिए एस. एस. राजामौली ने सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इतिहास रचा था। यही वजह है कि भाषा की सीमाओं को पार करते हुए 'बाहुबली' ने दुनियाभर के दर्शकों को आकर्षित किया और भारतीय फिल्मों को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही इसकी शानदार विजुअल्स, पौराणिक शैली और महाकाव्यात्मक कहानी ने सिनेमाई प्रस्तुति के नए मानक स्थापित किए।
 
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इम्तियाज अली- रॉकस्टार

एक पूरी पीढ़ी के लिए 'रॉकस्टार' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुकी है। जॉर्डन का प्रेम, दर्द, जुनून और आत्म-खोज से भरी यात्रा के जरिए इम्तियाज़ अली ने ऐसी कहानी कही, जिससे हर वह इंसान जुड़ा, जिसने कभी दिल टूटने का दर्द महसूस किया हो या अपने सपनों का पीछा किया हो। शानदार संगीत और यादगार प्रस्तुति ने फिल्म को एक भावनात्मक पहचान दी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है।
 
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अनुराग कश्यप- गैंग्स ऑफ वासेपुर

अगर मॉडर्न कल्ट क्लासिक्स की बात हो, तो 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। सत्ता, बदले और विरासत की इस दमदार कहानी के जरिए अनुराग कश्यप ने गैंगस्टर जॉनर को एक नई पहचान दी। वास्तविक कहानी के साथ यादगार किरदारों और चर्चित डायलॉग्स ने इसे भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में शामिल कर दिया है। यही वजह है कि एक दशक से अधिक समय बाद भी इसका प्रभाव पॉप-कल्चर और समकालीन सिनेमा में साफ दिखाई देता है।
 
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आनंद एल. राय- रांझणा

ऐसी प्रेम कहानियां कम ही होती हैं, जो दर्शकों के दिलों पर 'रांझणा' जैसी गहरी छाप छोड़ती हैं। एकतरफा प्यार, टूटे दिल, जुनून और राजनीति के अनोखे मिश्रण के साथ आनंद एल. राय ने ऐसी फिल्म बनाई, जो भावनात्मक रूप से बेहद प्रभावशाली और यादगार साबित हुई। इसके किरदार और कई दृश्य आज भी दर्शकों की यादों में बसे हुए हैं, जिसने 'रांझणा' को एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया हुआ है।
 

एक पीढ़ी की सिनेमाई विरासत

ट्रेंड्स समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ये फिल्में वक्त की कसौटी पर खरी उतरी हैं। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट नहीं रहीं, बल्कि ऐसी पहचान बन चुकी है, जिन्हें दर्शक बार-बार देखते हैं, याद करते हैं और नई पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। इन फिल्मों ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की सिनेमाई सोच को भी आकार दिया।

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