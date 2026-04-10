Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'वायरल गर्ल' मोनालिसा निकलीं नाबालिग, पति फरमान खान के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

Advertiesment
Monalisa Bhosle viral girl
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:45 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:47 IST)
google-news
साल 2025 के महाकुंभ मेले में अपनी कजरारी आंखों की वजह से रातों-रात वायरल हुई मोनालिसा भोसले इस समय अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। मोनालिसा ने बीते दिनों परिवार की मर्जी के खिलाफ फरमान खान संग शादी रचाकर सनसनी मचा दी। 
 
शादी के बाद से दावा किया जा रहा था कि मोनालिसा नाबालिग है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। इसके बाद से मोनालिसा के पति फरमान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 
 
webdunia
मार्च, 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम में मोनालिसा और फरमान खान ने एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया था। इस शादी में केरल सरकार के कई दिग्गज नेता और मंत्री भी शामिल हुए थे। शादी के तुरंत बाद मोनालिसा के पिता और हिंदू संगठनों ने उनकी उम्र पर सवाल उठाए। आरोप लगा कि मोनालिसा अभी 18 वर्ष की नहीं हुई हैं और यह 'बाल विवाह' का मामला है।
 
NCST के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के मार्गदर्शन में हुई जांच में चौंकाने वाले दस्तावेज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर सरकारी अस्पताल के दस्तावेजों के अनुसार, मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर, 2009 को हुआ था। इस हिसाब से मार्च 2026 में शादी के वक्त उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष 2 महीने थी।
 
जांच में पाया गया कि केरल में विवाह पंजीकरण के दौरान एक अन्य जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया था, जिसमें जन्म तिथि 1 जनवरी, 2008 दिखाई गई थी। आयोग का कहना है कि यह प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध तरीके से बनवाया गया था, जिसे अब वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
 
मोनालिसा पारधी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। नाबालिग से शादी और फर्जी दस्तावेज पेश करने के गंभीर आरोपों के बाद, खरगोन के महेश्वर थाने में फरमान खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
 
webdunia
मामले की गंभीरता को देखते हुए NCST ने मध्य प्रदेश और केरल के पुलिस महानिदेशकों को 22 अप्रैल, 2026 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। आयोग यह जानना चाहता है कि आखिर एक नाबालिग लड़की की शादी में उच्च पदों पर बैठे लोग कैसे शामिल हुए और दस्तावेजों के सत्यापन में चूक कहां हुई।
 
मोनालिसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि वह बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। उन्होंने अपने परिवार पर दबाव डालने और जबरन शादी कराने के आरोप भी लगाए थे। वहीं, फरमान खान ने इसे 'लव जिहाद' के नैरेटिव से जोड़कर बदनाम करने की साजिश बताया था। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:45 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:47 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सलमान खान की 'मातृभूमि' का नया गाना 'मेरा जी नहीं भरा' हुआ रिलीज़, नजर आए नए चेहरे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels