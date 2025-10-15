Biodata Maker

मिलान फैशन वीक से लेकर टॉलीवुड डेब्यू तक, अब मौनी रॉय ने की अपने अगले OTT वेंचर की शुरुआत

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (12:12 IST)
2025 के शानदार सफर के बाद, मौनी रॉय ने कोई समय जाया नहीं किया है। हाल ही में मिलान फैशन वीक में अपने लुक्स से दुनिया को दीवाना बनाने के बाद, एक्ट्रेस ने अब अपने अगले प्रोजेक्ट एक OTT वेंचर की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसकी शूटिंग मुंबई और पंजाब में होगी। 
 
मौनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपने स्क्रिप्ट की एक धुंधली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'और अगले प्रोजेक्ट की ओर... प्यार और आशीर्वाद, प्लीज़ एक्स।' और यह देख कर प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं।
 
webdunia
पिछले साल मौनी ने कई प्लेटफॉर्म्स और फॉर्मैट्स में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से साबित किया कि वे किसी भी रोल में जान डाल सकती हैं। अब वे बिना किसी ब्रेक के एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर तेज़ी से कदम रख रही हैं। उनकी एनर्जी और समर्पण ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली प्रतिभाओं में से एक बना दिया है।
 
webdunia
2025 मौनी रॉय के लिए बेहद शानदार साल रहा है। उन्होंने ‘द भूतनी’ और ‘सलाकार’ जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय कर दर्शकों का मन मोह लिया और एक बार फिर एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। स्क्रीन के अलावा, उन्होंने मिलान फ़ैशन वीक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक ग्लोबल फ़ैशन आईटी गर्ल के रूप में अपनी पहचान बनाई।
 
मौनी की आने वाली फ़िल्मों का लाइनअप भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। वह जल्द ही कॉन्टिलो पिक्चर्स की फ़िल्म ‘महायोद्धा राम 3D’ में मां सीता को अपनी आवाज़ देंगी, मधुर भंडारकर के साथ ‘द वाइव्स’ में फिर से नज़र आएंगी और वरुण धवन के साथ ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी। 
 

